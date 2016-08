Keilahalli, leikkipaikka vai joku muu?

|

Laitilan keskustassa on meneillään samanlainen rakennemuutos kuin lukuisissa muissa kaupungeissa. Liiketiloja tyhjenee, osa kaupoista siirtyy toisaalle ja osa sulkee ovensa kokonaan.

Keskuskadun ja Vihtorinkadun risteyksessä sijaitseva iso liiketila rakennettiin alunperin K-marketille, jonka jälkeen se toimi pitkään Tokmannin, entisen Vapaavalinnan, käytössä. Ydinkeskustassa sijaitseva kiinteistö olisi vielä pari vuosikymmentä sitten ollut Laitilassa haluttu liiketila. Nyt on toisin.

Kivijalkakauppojen kannattavuus on heikentynyt muun muassa isojen kauppakeskusten ja verkkokaupan puristuksessa. Toisaalta digiaika ei ole tehnyt perinteisiä erikoisliikkeitä tarpeettomiksi, sillä kaikki ihmiset eivät halua shoppailla verkossa tai jättimarketissa.

Tokmannin tiloja vuokraava Timo Ervelä toivoo tämän lehden jutussa ideoita tyhjän liiketilan henkiin herättämiseksi. Kaupan alan palvelun lisäksi tila sopisi myös monenlaiseen muuhun tarkoitukseen.

Kuntalaisten mielipiteiden kartoittaminen on fiksu ajatus. Facebookissa onkin jo virinnyt monenlaisia ideoita, kuten lasten leikkipaikka, lavatanssitila, kauppahalli ja keilahalli. Ideoiden jalostaminen toteutuksen asteelle on tietysti jo toinen juttu. Tarvitaan ennakkoluuloton yrittäjä, joka on valmis ottamaan riskin.

Kivijalkakaupat ovat kaupungin elinvoimaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeitä. Kaupan alalla on koettu monenlaisia murroksia, kyläkaupan ajoista markettien tuloon, mutta Laitilan maine kauppapaikkana on säilynyt. Nyt edessä saattaa olla toisenlainen aika ja keskustan tyhjät tilat saattavat täyttyä kauppaliikkeiden sijaan muista palvelualan toimijoista. Pääasia, että näyteikkunoiden taakse saataisiin elämää.