Päättäjät ratkaisevat pyörätien kohtalon

|

Uudenkaupungin ja Laitilan välinen tie kunnostettiin viime elokuussa. Tiemerkintäkokeilun vuoksi vanhat pientareet poistuivat ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuus heikkeni huolestuttavasti. Vaarallista tieosuutta on reilu seitsemän kilometriä eli Kalannin Mannersuolta Kodjalaan ulottuva tieosuus, jossa ei ole kevyen liikenteen väylää.

Tienkäyttäjiltä tuli heti remontin jälkeen runsaasti palautetta. Erityisesti isojen ajoneuvojen ja pyörien rinnakkainelo uudistetetulla tiellä on aiheuttanut hengenvaarallisia tilanteita. Vielä syksyllä näytti, että pyörätien jatkamiseen on vaikea saada Varsinais-Suomen Ely-keskuksen rahoitusta. Nyt näyttää valoisammalta. Ely-keskus on viime vuosien linjastaan poiketen valmis investoimaan lähes miljoona euroa väylän rakentamiseen.

Uusikaupunki on ollut aktiivinen väylähankkeen eteenpäin viemisessä. Tekninen toimi teetti vaihtoehtoisia suunnitelmia ja lautakuntakin on jo näyttänyt vihreää valoa hankkeelle. Laitilan kaupunginhallitus merkitsi asian tiedokseen viime viikolla, mutta ei ottanut kantaa siihen, lähteekö kaupunki investointiin mukaan.

Laitilalle maksettavaa jää noin 450 000 euroa ja Uudellekaupungille lankeaisi hankkeesta noin 550 000 euron lasku. Jos hanketta ei nyt toteuteta, se saattaa jäädä hamaan tulevaisuuteen. Valtiolta tuskin on rahaa jatkossa luvassa.

Rakentaminen on kallista, mutta liikenneturvallisuuden parantamisella on hintansa. Kahden kaupungin välillä kulkeva katkeamaton kevyen liikenteen väylä lisäisi molempien kaupunkien asukkaiden pyöräilyä vapaa-aikana kuin työmatkoillakin.

Päätös asiasta on molempien kaupunkien päättäjien käsissä. Laitilan Sanomat toivoo, että myös asukkaat kertoisivat mielipiteensä asiasta. Lehden sähköpostiin (toimitus@laitilansanomat.fi) ja Facebook-sivuille voi käydä kirjaamassa oman kantansa: pitääkö puuttuva pyörätien pätkä rakentaa vai jättää hanke odottamaan parempia aikoja?