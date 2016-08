Laitilan kamreeri Sari Laine Karkkilan talousjohtajaksi

|

Laitilan kamreeri Sari Laine on irtisanoutunut virastaan. Laine on valittu Karkkilan kaupungin talousjohtajaksi.

Laitilassa noin 2,5 vuotta työskennellyt Laine aloittaa uudessa pestissään 1.9.

– Karkkilassa olen yksi toimialajohtajista, Rymättylässä asuva Sari Laine kertoo.

Kunnissa valmistellaan parhaillaan kiivaasti ensi vuoden talousarviota ja Laineen lähtöä paikkaamaan tulee entinen kamreeri Matti Uotinen. Laine valittiin Laitilan kamreeriksi eläkkeelle siirtyneen Uotisen seuraajaksi.

– Matti Uotinen on lupautunut hoitamaan kamreerin tehtäviä parin kuukauden ajan, Laine tietää.