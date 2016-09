Pyhärannan pläni

|

Pyhärannan uutta kunnanjohtajaa Matti Muukkosta ei voi syyttää ainakaan kaavamaisesta tavasta toimia kunnan johtavana viranhaltijana. Virkamiesmäisyys oli kaukana, kun Muukkonen muutama viikko sitten lähetti medialle tiedotteen pläniksi nimittämästään suunnitelmasta.

Vastaavanlaisia tiedotteita eivät Muukkosen virkaveljet ja -siskot ole ainakaan Vakka-Suomen kunnissa ennen lähettäneet toimituksille. Muukkonen oli esitellyt pläninsä kunnanhallitukselle, ja halusi viestinsä menevän myös kunnan asukkaille.

Muukkosen missiona on ottaa kunnan kehittämiseen mukaan luottamushenkilöiden lisäksi asukkaita sekä eri alojen kokeneita asiantuntijoita. Tuumasta toimeen ja tällä viikolla kunnanhallitus päättikin perustaa kunnalle oman neuvonantajaryhmän. Nimet eivät ole kaikille kuntalaisille ennestään tuttuja, vaan sparraajina on joukko valtakunnallisia vaikuttajia eri aloilta. Heidän tehtävänään on arvioida kuntaa, sen mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita, ulkopuolisen silmin.

Reilu kolme kuukautta kuntaa johtaneen Muukkosen johdolla alkaa tänä syksynä myös organisaatiouudistus, joka koskee koko henkilöstöä. Eikä tässä vielä kaikki. 2 000 asukkaan kunta on päättänyt ehdottaa valtioneuvostolle, että jokaiselle pyhärantalaiselle annettaisiin oma y-tunnus. Muukkosen ideana on edistää työllistymisen kynnystä aivan omalla, uniikilla tavallaan. Y-tunnus on yritysten ja yhteisöjen käyttämä tunnus, mutta se voi olla myös yksittäisellä ihmisellä, jos hän toimii elinkeinonharjoittajana.

Turun Sanomien haastattelussa viime lauantaina Muukkonen hehkutti luotsaavansa Pyhärannan viidessä vuodessa Suomen viiden parhaimman pikkukunnan joukkoon. Epäilemättä ainakin näillä avauksilla Pyhäranta profiloituu vauhdilla aktiiviseksi uudistajaksi. Kuntalaivan kippari on asettanut navigaattoriinsa selkeän päämäärän: Kollegat keskittyvät nyt sote-uudistukseen, mutta me keskitymme siihen, miten olla hengissä ja elinvoimainen uudistuksen jälkeen, hän kiteyttää.