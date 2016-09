Walon talon korjaamisesta tunnustusta

|

Seurantaloille jaettava Hyvän korjauksen pääpalkinto myönnetään tänä vuonna Laitilan kulttuurihuone Walolle. Vuonna 1886 rakennettu Walo on tiettävästi Suomen vanhin seurantalo.

Talo oli kohdata loppunsa valtakunnallisena seurantalopäivänä 12. syyskuuta 2008, kun se vaurioitui pahasti tuhopolton seurauksena. Kulttuuriseura Walo on korjannut taloa esimerkillisillä korjaustavoilla. Korjauksia on suunniteltu ja tehty Museoviraston ohjeiden mukaan ja vanhojen talojen kunnostamisen asiantuntijoiden johdolla. Talo on säilytetty mahdollisimman pitkälti alkuperäisessä asussaan tilajaoltaan ja julkisivuiltaan. Kaikki käyttökelpoinen materiaali hyödynnettiin korjauksessa. Valtaosa töistä tehtiin talkoilla. Lopputulos on kaunis talo, jonka tarina maan vanhimpana seurantalona jatkuu.

Walon talolla järjestetään valtakunnallisena seurantalopäivänä 10.9. pop up -kahvila, jossa Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo luovuttaa palkinnon. Kahvila on auki kello 12–15.

Hyvän korjauksen palkinto on seurantaloasiain neuvottelukunnan myöntämä palkinto, joka jaetaan tunnustukseksi seurantalolle, jota on korjattu vanhaa kunnioittaen ja jonka käytettävyys on korjausten myötä parantunut.

Keväällä julistettuun Hyvän korjauksen kilpailuun tuli 27 ehdotusta, joiden tasoa palkintoraati piti korkeana. Kunniamaininta päätettiin poikkeuksellisesti jakaa neljälle talolle. Kunniamaininnan saavat Salossa sijaitseva Mathildedalin työväentalo, Juankoskelainen Muuruveden Manttu, Ylöjärveläinen Viljakkalan seurojentalo ja Orivedellä sijaitseva Västilän Voimantalo.

