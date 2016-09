Yhdistysrekisterissä suursiivous

|

Suomi on yhä yhdistysten luvattu maa, vaikka ihmisillä on nykyään monenlaisia muitakin tapoja verkostoitua. Sosiaalinen media ja muut virtuaaliset kanavat eivät ole korvanneet perinteistä yhdistystoimintaa.

Satoja yhdistyksiä on toki lakkautettu viime vuosina, mutta myös uusia on perustettu. Yhdistyksiä voidaan perustaa mitä erilaisimmista syistä, kokoavana voimana on useimmiten halu toimia jonkun tärkeäksi koetun asian hyväksi. Aktiivinen yhdistysväki kokoontuu, kouluttautuu, kerää varoja, harjoittaa hyväntekeväisyyttä ja vapaaehtoistyötä ja organisoi tapahtumia vapaa-aikanaan tunteja laskematta. Tarvetta on monenlaisille yhdistyksille, mutta pitkään toimineissa yhdistyksissä ongelmaksi voi tulla tehtävien kuormittuminen yksille ja samoille henkilöille.

Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä yhdistysrekisterissä on monia yhdistyksiä, jotka eivät ole antaneet itsestään elonmerkkiä vuosikausiin. Nyt rekisteri halutaan saada ajan tasalle, ja yhdistys voidaan jatkossa poistaa rekisteristä, jos asianmukaisia ilmoituksia ei ole tehty.

Yhdistysten jäsenten on helppoa käydä tarkistamassa oma tilanteensa Patentti- ja rekisterihallituksen (PHR) listalta. Yhdistysnetti-tietopalvelusta näkee, onko yhdistys tehnyt ilmoituksia yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen. Laitilasta ja lähiseuduilta potentiaalisten lakkautettavien joukossa on useita aktiivisesti toimivia yhdistyksiä. Ilmoituksen tekeminen on vain yksinkertaisesti saattanut unohtua.

Jos toimiva yhdistys on joutunut lakkautettavien listalle, asian saa helposti korjattua. Ilmoituksen tekemistä ei kannata enää viivytellä, sillä se pitää antaa tämän vuoden aikana.