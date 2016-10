Influenssarokotukset alkoivat Laitilassa

|

Laitilan terveyskeskuksessa annetaan marraskuun loppuun saakka kausi-influenssarokotteita ilman ajanvarausta tiistaisin ja torstaisin. Rokotusajat ovat tiistaisin kello 8.30–11.15 ja kello 13–16 sekä torstaisin 8–11.15 ja 13–16.

Viime viikolla Laitilan terveyskeskuksessa alkoivat rokotukset kausi-influenssaa vastaan.

– Heti ensimmäisellä viikolla kävi noin 120 ihmistä rokotettavana, kertoo diabeteshoitaja Taisa Bragge.

Bragge on aloittanut Laitilan terveyskeskuksen diabeteshoitajana viime viikolla ja hän toimii Jenni Vuorisen äitiysloman sijaisena.

Marraskuun ajan rokotuksia annetaan riskiryhmille ilmaiseksi, mutta muitakin rokotetaan.

– Rokote täytyy itse hommata etukäteen ja sen kanssa tullaan sitten tänne rokotettavaksi, korostaa Bragge.

Rokotteen voi ostaa apteekista, mutta siihen tarvitaan resepti.

– Reseptin saa joko terveyskeskuksen kautta tai apteekin kautta mieluiten niin, että asiakas tulee sitä paikan päälle pyytämään, kertoo farmaseutti Jonna Heinonen Laitilan Uudesta Apteekista.

Influenssarokotteen hinta on noin 14 euroa eikä apteekki peri influenssarokotereseptin tilaamisesta erillistä maksua.

Rokote antaa

hyvän suojan

Taisa Bragge kertoo, että influenssarokote tunnetaan hyvin.

– Suurin osa rokotteen ottavista on ottanut sen aiemminkin. Moni kuuluu itse riskiryhmään tai on riskiryhmään kuuluvan lähiomainen.

Riskiryhmään kuuluvat muun muassa syöpää ja astmaa sairastavat, kaikki yli 65 täyttäneet ikäihmiset sekä 6–35 kuukauden ikäiset lapset. Rokotteen antama suoja influenssaa vastaan on hyvä, jopa 90 prosentin luokkaa. Iäkkäille suoja kehittyy kuitenkin hieman huonommin kuin nuoremmille.

Bragge muistuttaa, että rokote onkin tärkeä paitsi riskiryhmään kuuluville, myös heidän omaisilleen.

– Olisi tietysti tärkeää, ettei influenssaa tartuttaisi sellaiseen henkilöön, jolle tauti voi olla vaarallinen.

Suoja tautia vastaan kehittyy noin parin viikon kuluttua rokotteen saamisesta.

– Rokote suojaa suurimman osan kausi-influenssalta kokonaan. Osa saa rokotteesta huolimatta taudin, mutta tällöin tauti ei tavallisesti ole lainkaan niin raju eli se kestää vähemmän aikaa ja oireet jäävät lievemmiksi, Bragge tietää.

Rokotepäivänä

otettava rauhallisesti

Terveyskeskuksessa kausi-influenssarokotteita annetaan marraskuun ajan tiistaisin ja torstaisin ilman ajanvarausta.

– Toivottavasti ihmiset tulevat rokotettavaksi pitkin päivää, mutta joka tapauksessa on hyvä varautua jonottamiseen.

Rokottamiseen ei tarvitse varautua mitenkään, mutta flunssaiselle sitä ei anneta. Rokotteen jälkeen on hyvä ottaa rennosti.

– Samana päivänä ei suositella raskaita pihatöitä tai hikiliikuntaa, ei myöskään saunomista. Joillakin voi tuntua arkuutta siinä kädessä, johon rokote on tuikattu, mutta tämä on hyvin yksilöllistä, kertoo kausi-influenssarokotteita Laitilan terveyskeskuksessa antava Taisa Bragge.

Influenssa voi olla vaarallinen riskiryhmään kuuluville

* Influenssa on virusten aiheuttama hengitystietulehdus. Tartunnan saaneista vain noin puolet sairastuu.

* Influenssan oireet ovat samankaltaiset kuin nuhakuumeen, mutta influenssassa oireet ovat yleensä selvästi rajummat. Bakteerien aiheuttamien jälkitautien, kuten keuhkokuumeen, riski on influenssassa suurempi kuin flunssassa. Suurin riski on niillä, joilla on yleiskuntoa heikentäviä perussairauksia.

* Lokakuussa 2016 tehdyn ennusteen mukaan tulevasta kausi-influenssaepidemiasta odotetaan hyvin samankaltaista kuin edellisen kauden epidemia.

* Parhaana rokotusajankohtana pidetään marraskuuta 2016. Silloin suoja ehtii todennäköisesti alkaa ennen epidemiaa.

Lähde: Terveyskirjasto.fi

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä