Joka viides raskaana oleva tupakoi

Raskaana olevien naisten tupakointi on Suomessa yhtä yleistä kuin vielä 1980-luvun lopussa. Lähes 20 prosenttia eli joka viides suomalaisista äideistä tupakoi raskauden aikana.

– Muissa Pohjoismaissa luvut ovat huomattavasti alhaisempia. Esimerkiksi Ruotsissa kuusi prosenttia lasta odottavista naisista tupakoi, vertaa terveydenhoitaja Monica Mäenpää Laitilan äitiysneuvolasta.

Tupakointi on vielä yleisempää nuorten odottajien keskuudessa, sillä raskaana olevista alle 20-vuotiaista lähes joka toinen tupakoi.

Pikkuhiljaa Suomen neuvoloissa yleistyvistä häkämittareista toivotaan vetoapua odottavien äitien tupakoinnin vähentymiseen.

– Mittari näyttää äidin uloshengityksen häkäpitoisuuden ja sen perusteella voidaan arvioida myös se, miten paljon sikiössä on häkää. Tupakan haitalliset aineet eivät suodatu mihinkään, vaan ne päätyvät sikiöön asti, muistuttaa vastaava terveydenhoitaja Ulla-Maija Koivusalo.

Laitilaan häkämittari saatiin, kun paikallinen Lions Club Untamoinen osallistui merkittävällä panoksella sen hankintaan.

Vaikeasta asiasta

puhuttava suoraan

Jo raskauden aikana äitiysneuvolassa kartoitetaan laajasti koko perheen hyvinvointia ja selvitetään esimerkiksi päihteiden käyttöä.

– Tarkoitus ei mitenkään ole syyllistää vanhempia vaan auttaa, jos tarvetta on. Niinpä me kysymme usein ihan suoraan äideiltäkin, että minkälainen suhde hänellä on tupakkaan, Koivusalo kertoo.

Neuvolassa äidin tai isän tupakointi huolettaa siksi, että tupakoinnin haitoista sikiölle ja syntyneille lapsille tiedetään yhä enemmän. Tupakansavu saattaa vaurioittaa sikiön kehittyviä aivoja sekä keskushermostoa ja altistaa esimerkiksi ylivilkkaudelle sekä oppimis- ja keskittymisvaikeuksille.

Tupakoivien äitien vastasyntyneet lapset kärsivät myös vieroitusoireista.

– Sanonkin tupakoiville äideille, että sinä pääset synnytyksen jälkeen tupakalle, mutta yhtä pahasta tupakanhimosta kärsivä vauvasi ei pääse, Mäenpää konkretisoi.

Tupakan tumppaaminen vain raskausajaksi ei kuitenkaan riitä. Vanhempien tupakointi lisää lapsen riskiä sairastua esimerkiksi toistuviin hengitystie- ja korvatulehduksiin, keuhkoputkentulehdukseen sekä astmaan ja allergioihin. Tupakan palaessa syntyvä sivusavu sisältää jopa enemmän haitallisia aineita kuin tupakoitsijan itsensä hengittämä savu.

