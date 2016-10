Uuteen päiväkotiin jopa 160 lasta

|

Laitilan päivähoitokuviot ovat olleet melkoisessa myllerryksessä.

Päivähoitopaikkojen kysyntä on Laitilassa lisääntynyt ja Vaahteraportin päiväkoti sen myötä kasvanut. Päiväkoti toimii epäkäytännöllisissä ja ahtaissa tiloissa, jotka alkujaan oli tarkoitus ottaa vain lyhyeen väliaikaiskäyttöön. Ensimmäinen osasto muutti Laitilan portin tiloihin joulukuussa 2012 ja nyt päiväkoti on 110 lapsen hoitopaikka.

Vaahteraportin vuokratilat korvaavaa uutta päiväkotia on puuhattu Laitilaan vuosia, mutta valtuusto sai päätettyä sen rakentamisesta vasta viime keväänä. Meijerin alueelle nousevaan uuteen päiväkotiin on tarkoitus siirtää Vaahteraportin toiminnot kokonaisuudessaan. Uuden päiväkodin rakentaminen alkaa vasta ensi vuoden puolella ja sen on tarkoitus olla käytössä viimeistään 1.1.2018.

Ongelmia on Laitilan toisessakin päiväkodissa. Muutama vuosi sitten mittavan homeremontin läpi käyneessä Pähkinäpensaan päiväkodissa paljastui nimittäin vakavia kosteusongelmia. 120-paikkainen Pähkinäpensaan päiväkoti on tyhjennetty kokonaan ja lapsiryhmät toimivat eri puolilla kaupunkia, muun muassa kaupungintalolla sekä Palke 7 tiloissa. Pähkinäpensaan päiväkoti on tarkoitus ottaa käyttöön remontin jäljiltä viimeistään alkuvuonna.

Päiväkodista

odotettua suurempi

Uusi päiväkoti toteutetaan kaupunginhallituksen päätöksellä kaupungin omana hankkeena ja lainarahalla.

– Päivähoidon tilatarve on vähintään kuuden osaston päiväkoti, mutta mieluiten uuteen päiväkotiin tulisi seitsemän osastoa, linjaa sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.

Myös päiväkodin suunnittelutoimikunta on kallistunut 7-osastoisen päiväkodin kannalle. Tilaohjelman hyväksyy sivistyslautakunta.

Uuteen päiväkotiin on tarkoitus siirtää Vaahteraportin päiväkodin toiminnot eli neljä osastoa sekä yhden osaston vaativa vuorohoito. Lisäksi uuteen päiväkotiin keskitetään nyt Laineen talossa toimiva ryhmäperhepäivähoito.

– Näin Laineen talo vapautuu kipeästi uusia tiloja tarvitsevalle koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalle, sivistystoimenjohtaja selvittää.

Kyläkouluilta

eskareita pois

Uuden päiväkodin seitsemäs osasto varattaisiin esikoululaisille, sillä suunnitelmissa on lopettaa esiopetus Kodjalan ja Soukaisten kyläkouluista.

– Sivukylien esiopetukseen on ollut jo vuosia vaikea saada esikoululaisia. Joudumme tekemään melkoisen työn ja kuljettamaan lapsia toisten koulupiirien alueilta, jotta näiden koulujen esiopetusryhmiin saataisiin edes lähes 10 lasta.

Ajatuksena on, että päivähoitoa tarvitsevat esikoululaiset sijoitetaan uuteen päiväkotiin.

– Näin saadaan tasoitettua tungosta keskustassa toimivissa esikouluryhmissä, joihin vuosi vuodelta on eniten tulijoita. Päiväkodin ja Kappelimäen koulun esikouluryhmät ovat ääriään myöten täynnä.

Uuteen päiväkotiin voisi siis kaikkiaan tulla jopa 160 lasta. Päiväkotihankkeen kokonaiskustannusarvio on 3,1 miljoonaa euroa.

Lue lisää tiistain lehdestä