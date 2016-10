Varsin mobiilia: Miljoonien ihmisten lempilaji sai oman sovelluksen Salosta

|

Ampumahiihto on maailmalla iso laji. Sen seuraajia lasketaan olevan jopa 700 miljoonaa. Salolainen Rightspot Oy teki ampumahiihtosovelluksen näyteikkunaksi osaamisestaan. 100 000 latausta kerännyt applikaatio on löytänyt pelaajia ampumahiihtomaista. Ampumahiihtosimulaattorilla voi treenata lajin hienouksia, peliversiossa suunnittelijat sen sijaan ottivat vapauksia. Tässä pelissä voi tauluja ampua vaikkapa haulikolla tai konepistoolilla.

Ilkka Ratamo ja Tapani Kiikeri ovat miehet Rightspotin takana.

Mikä sovellus on nimeltään?

– Biathlon X5 -simulaattoripeli. Lisäksi meillä on Biathlon X1 -peli, joka on yksinkertaistettu versio simulaattorista. Siinä ei tarvitse osata käyttää asetta tai tietää mitään hiihtämisestä. Tällä voi kokeilla ampumahiihtoa kotisohvalla. Pelissä näkee lajin hermopaineen, voi kokeilla tuuliolosuhteita. Ja miltä tuntuu, kun viimeinen laukaus livahtaa ohi…, kertovat Ilkka Ratamo ja Tapani Kiikeri.

Mistä sen voi ladata?

– Google Playsta tai App Storesta. Vanha versio löytyy myös Windows-kaupasta, mutta sitä ei enää kehitetä. Sovellukset ovat ladattavissa ilmaiseksi.

Kenelle se on tarkoitettu?

– Ampumahiihdosta kiinnostuneille, tavallisille ihmisille. Sovelluksen käyttäjä palkitaan hyvästä suorituksesta, status nousee, ja se ajaa yrittämään paremmin.

– Simulaattori on tarkoitettu ampumahiihtoon vihkiytyneille, siellä voi käydä virtuaalisesti kisaa toisia pelaajia vastaan.

Ketkä sovelluksen ovat tehneet?

– Koodaamme itse ja lisäksi meillä on kaksi koodaria töissä. Graafinen suunnittelu on ostettu firman ulkopuolelta. Ampumahiihtosovellusten tekeminen oli kuukausien työ. Kävimme koodareiden kanssa ampumakentillä, jotta kaikki ymmärtäisivät, mistä on kyse.

Mikä on applikaation hienous?

– Suoritusajat ovat samat kuin oikeassakin ampumahiihtokisassa kyseisellä radalla, simulaattoripelin radat ovat ihan oikeita ampumahiihtokisojen ratoja. Mielestämme onnistuimme hyvin myös kiväärin ja ampumisen mallintamisessa.

Miten sovellus tulee muuttamaan maailmaa?

– Sovellus tuo ampumahiihdon lähemmäs ihmisiä. Tulevaisuudessa siintää ajatus, että tällä voisi korvata osan treenistä. Se taas merkitsisi pienempää hiilijalanjälkeä, kun treeneihin ei tarvitsisi lähteä autolla.

– Ampumahiihto on mielenkiintoinen laji, jota katsoo televisiosta lähes miljardi ihmistä. Tämä on helppo tapa kokeilla lajia.

Mistä tähän tuli idea?

– Näin Urheiluruudussa jutun, jossa haastateltiin Kaisa Mäkäräistä ja puhuttiin ampumahiihdon suosiosta. Tajusin siinä yhteydessä, mikä määrä ihmisiä lajiin liittyy. Seuraavana päivänä juttelin asiasta töissä, ja Tapanikin innostui. Meillä oli yksi osa hommasta jo valmiina, ampuminen oli mallinnettu aikaisemmin erääseen toiseen projektiin, kuvailee Ilkka Ratamo.

Miksi juuri mobiilisovellus?

– Halusimme, että lajia pääsee kokeilemaan helposti. Siksi teimme mieluummin kännykkä- kuin konsolipelin.

Tuottaako sovellus jo jotain?

– Tuottaa jotain, mutta sovellukset ovat enemmänkin näyteikkuna, mitä kaikkea osaamme Rightspotissa tehdä. Satatuhatta pelaajaa ei riitä tuottoisuuteen sovelluksessa, joka on ladattavissa ilmaiseksi.

Mitä seuraavaksi?

– Meiltä on pyydetty, että hiihto pitäisi saada mukaan myös Biathlon X1 -peliin. Ja se on tulossa tämän vuoden puolella. Biathlon X1 -pelin seuraava kehitysversio, Biathlon X2 -pelissä on hiihto mukaan.

– Simulaattoripeliin on tulossa myös uusi suorituspaikka ja pientä lisämaustetta.

– Lisäksi yrityksellämme on käynnissä muutamia asiakasprojekteja. Olemme myös tutkineet cleantec-alaa ja sovelluksia sinne.

Kuinka paljon kahvia tai jotain muuta virvoketta on kulunut, kun hommaa on kehitelty?

– Kyllä täällä kahvia juodaan, mutta voima ja inspiraatio nousevat vapaa-ajan harrastuksista. Tapani samoilee pitkin metsiä ja Ilkka juoksee pitkin metsäteitä, kertovat miehet.

– Olemme molemmat työskennelleet pitkään Nokiassa, mutta tapasimme kuitenkin ampumakoulussa. Sen jälkeen aloimme nähdä myös Nokialla.

Varsin mobiilia

Uusi juttusarja kertoo maakunnan mobiilisovelluksista

Juttusarja esittelee Varsinais-Suomessa kehitettyjä mobiilisovelluksia eli applikaatioita eli appseja eli appeja.

Mukana on myös erityisesti mobiilista toimivia verkkosivustoja.

Tämä on sarjan ensimmäinen osa.

Sarja julkaistaan pääasiassa verkkosivuilla. Uusi juttu ilmestyy aina vajaan viikon välein.

Sarjan julkaistut jutut kerätään osoitteeseen www.laitilansanomat.fi/category/varsin-mobiilia.

Miljoonia sovelluksia

Google Playssa oli ladattavissa noin 2,2 miljoonaa sovellusta viime kesänä. App Storessa sovellusten määrä oli noin 2 miljoonaa.

Apple kertoo, että sovelluksia on ladattu yhteensä 130 miljardia kertaa vuodesta 2008 lähtien. Vuonna 2008 Apple julkaisi AppStoren.

Osa näistä miljoonista sovelluksista on tehty tai ideoitu paikallisesti Varsinais-Suomessa.

Tiedätkö juttusarjaan sopivan applikaation? Ota yhteyttä toimittajaan, johanna.kakonen@ts.fi.