Niitä on lähistöllä melkein 40 kappaletta – vilkkain myyjäisviikonloppu on käsillä

|

Tulevana viikonloppuna on vaikea ohittaa joulumyyjäisiä. Ensimmäisenä adventtiviikonloppuna niitä löytyy lähes kaikilta paikkakunnilta ympäri Varsinais-Suomea. Kun lasketaan yhteen maakunnan julkisesti ilmoitetut myyjäiset, päästään lukuun 37.

Keräsimme tämän viikonlopun myyjäiset kartalle ja listaksi. Myös joulukuun ensimmäisen viikon myyjäiset löytyvät listan alapuolelta.

Vinkkejä myyjäisiin: Leivo hyvin säilyvää ja kääreessä

Leivo sellaista, mikä säilyy hyvin. Myyjäisissä on harvoin kylmäsäilytystiloja.

Graavilohileipä on hankala myytävä säilyvyyden kannalta. Kuivakakut ja pullat toimivat myyjäisissä paremmin.

Noudata hyvää hygieniaa kotona leipoessa.

Kääri myytävät pusseihin, älä myy irtomyyntinä.

Ainesosaluettelo ei ole pakollinen, mutta hyvä lisä. Valmistaudu ainakin kertomaan, mitä kaikkea tuotteet sisältävät.

Muista, että esimerkiksi pähkinäallergikot ja keliaakikot voivat olla hyvin tarkkoja, onko samoissa tiloissa käsitelty heille sopimattomia aineita.

Hygieniapassia ei vaadita myyjäisiin osallistuvilta.

Leipojan on hyvä muistaa vastuunsa leivonnaisten suhteen.

Yhden päivän myyjäisistä ei tarvitse tehdä ilmoitusta kunnan viranomaisille.

Useamman päivän myyjäisistä ilmoitus pitää tehdä.

Myyjille pitää järjestää mahdollisuus pestä kädet.

Myös vessatilat olisi hyvä järjestää myyjille ja mahdollisuuksien mukaan myös yleisölle.

Lisätietoja kannattaa kysyä oman kunnan viranomaisilta.

Vinkit antoi Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon johtaja Maria Sjöman.



Ensimmäisen adventin viikonlopun myyjäiset 25.–27.11.2016

1. Liedon Joulun Avaus 2016

Missä: Liedon tori, Hanhenkaari 1, Lieto

Milloin: 25.11.2016 kello 18–19

Mitä: Esiintymässä mm. Voice of Kids:stä tuttu Kelly, joulupukki tonttuineen ja traktoreineen ja myyjäiset.

2. Nuorisoverstaan, Palkkeen ja kirjastoauton joulumyyjäiset

Missä: Laitilan vanhalla meijerillä, Meijerintie 5 Laitila

Milloin: 25.11.2016 kello 10–17.

Mitä: Kirjastoauto paikalla koko ajan, autossa joulupukki. Myynnissä keramiikkaa, ompelu- ja puupajan tuotteita, käsitöitä sekä makkaraa, glögiä, joulutorttuja ja -pipareita. Lapsille ongintaa. Palkkeessa luetaan joulusatuja.

3. Joulutori

Missä: Turuntie 16 Loimaa, Ompelupalvelu Mervin tiloissa

Milloin: 26.11. ja la 3.12. klo 10-14

Mitä: Myynnissä joululeivonnaiset, sinapit, villasukat, lapaset ja villapaidat sekä havukranssit, käpykranssit, uniikit jouluiset koristeet kierrätys -ja luonnonmateriaaleista tai paperinauhasta. Tapahtumassa mukana monia kädentaitajia.

4. Mikaelin adventtimyyjäiset

Missä: Mikaelin srk-kodilla, Puistokatu 13, Turku

Milloin: 26.11. klo 11-13

5. Joulumyyjäiset Kaarinan kirkossa

Missä: Voudinkatu 2, Kaarina

Milloin: 26.11. klo 11-13

6. Joulunavaus Sauvossa

Missä: Sauvon tori, Viljontie

Milloin: 26.11.2016 klo 10–13

Mitä: Torimyyntiä, jouluista ohjelmaa, joulupukki, kirjastossa poistokirjamyyntiä. Järjestäjinä Sauvon Puuhaus ja Sauvon kirjasto- ja kulttuuripalvelut.

7. Karunan joulunavaus, Rantolan markkinat

Missä: Karuna, Sauvo

Milloin: 26.11.2016 kello 12–16

Mitä: herkkuja, glögiä, käsitöitä, kalaa, kransseja, Karunan kyläyhdistyksen joulupuuroa. Karunassa myös Hännilän tilan synttärit, Pihaliikkari, MLL.n jouluaskartelua ja onnenpyörä, kahvia ja kirppis, Kamparsin luomutilalla ponikärryajelua ja tilapuoti auki.

8. Joulumyyjäiset Martin srk-talossa

Missä: Martin srk-talossa, Temppelinkatu 1, Turku

Milloin: 26.11. klo 12–14

Mitä: Lanttu- ja porkkanalaatikoita, leivonnaisia, villasukkia, arpajaisia, kortteja ja kirpputori.

9. Perinteiset adventtimyyjäiset

Missä: Kirkkokoti, Kirkkotie 3 Laitila

Milloin: 26.11.2016 10.00

10. Joulutunnelmaiset Adventtimyyjäiset

Missä: Raision seurakuntatalo, Kirkkoherrankuja 2, Raisio

Milloin: la 26.11. klo 11-13

Mitä: Leivonnaisia ja jouluruokaa Suomesta ja maailmalta. Herrojen keittiön lohikeittoa, käsitöitä, koruja, joulukransseja, piparipaja, musiikkia, käsienhoitoa, arpajaiset, lennokkikerhon näyttely, seiminäyttely, lahjapaketointipalvelu.

11. Adventtimyyjäiset Henrikinkirkolla

Missä: Henrikinkirkko, Peltolantie 2, Turku

Milloin: 26.11.2016 11–13

Mitä: Tarjolla lähetysväen laittamia suolaisia ja makeita herkkuja, partiolaisten joulutorttuja, marttojen kutomia sukkia, kirkkokuoron herkkukoriarpoja, puuhapajan jouluisia käsitöitä ym. Buffetissa puuroa, grillimakkaraa ja pullakahvit.

12. Brinkhallin joulumyyjäiset

Missä: Brinkhallin kartano, Brinkhallintie 414, Turku

Milloin: 26.11.2016 kello 12–16

Mitä: Myytävänä käsitöitä, leivonnaisia, jouluruokia (laatikot voi pakastaa), hilloja, hyytelöitä, mehuja, kuivattuja omenoita, linnunruokia ym. Arpajaisissa joka arpa voittaa. Kahviossa kotileivonnaisia ja riisipuuroa.

13. Iso-Puolalan Joulupuoti

Missä: Iso-Puolalan talo, Puolalanpuisto 7, Turku

Milloin: 26.11.2016 kello 12–16

Mitä: Antiikkia, käsitöitä, kransseja ja tunnelmallinen tupakahvila.

14. Joulu saapuu Merimaskuun

Missä: Merimaskun maamiesseurantalo, Killaistentie 40, 21160 Merimasku

Milloin: 26.11.2016 kello 11–15

Mitä: Makoisia syötäviä, kahvio, omintakeisia lahjoja moneen makuun. Joulupukki saapuu klo 13.

15. Joulumyyjäiset

Missä: Lounais-Suomen neuroyhdistyksen toimitilat, Itäinen Pitkäkatu 68, Turku

Milloin: 26.11.2016 kello 10–14

Mitä: Leivonnaisia, joululaatikoita, käsitöitä, kirpputori, arpajaiset, kahvio.

16. Joulumyyyjäiset

Missä: Nahkurinpihan päiväkoti, Nahkurinpiha 1, Turku

Milloin: 26.11.2016 kello 11–14

Mitä: Joulumyyjäisten lisäksi myös lasten kirpputori.

17. Vasaramäen joulumyyjäiset

Missä: Vasaramäen alakoulun ruokala, Lehmustie 7, Turku

Milloin: 26.11.2016 kello 11–14

Mitä: Myytävänä: jouluisia leivonnaisia, piparkakkutaloja, havutuotteita, käsinvalettuja kynttilöitä, kudonnaisia, villasukkia, nukenvaatteita,keppihevosia, brodeerattuja pyyheliinoja ja muita kodin tekstiilejä, käsintehtyjä koruja ja joulukortteja, Tupperware-, Oriflame- ja Colose-tuotteita, tonttuja, ovikoristeita ja paljon muuta! Joulupukki vierailee ja laulattaa lapsia klo 12.30. Buffetista tuoreet leivonnaiset. Pika-arpajaiset. Mukana myös Vasaramäen koulun Nuoret Yrittäjät. Järjestää: Vasaramäen koulun ruotsinkerho.

18. Piikkiön Kuvataideyhdistyksen joulumyyjäiset

Missä: POP Pankin kokoustiloissa, Hadvalantie 10, Piikkiö

Milloin: 26.11.2016 kello 10–14 ja 27.11.2016 kello 11–16

Mitä: Myytävänä mm. kransseja, käsitöitä, gluteenittomia leivonnaisia, kortteja. Arpajaiset ja kahvio, jossa aamulla leivottua pullaa.

19. Marttilan joulunavaus

Missä: Myllypellontie 1, Marttila

Milloin: 26.11 klo 16-18

Mitä: Joulumyyjäiset, joulupukki jakaa namuja, hevosajelua, musiikkia, arvontaa, ym. Tarjolla glögiä, pipareita ja puuroa.

20. Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat

Missä: Vanha suurtori, Turku

Milloin: 26.–27.11., 3.–4.12., 10.–11.12. ja 17.–18.12.2016.

Mitä: Markkinatorilla runsaasti myyjiä ympäri Suomea ja aina ulkomailta asti. Myyntikojuissa laaja valikoima käsityöläisten taidonnäytteitä, kuten luonnonmateriaaleista tehtyjä tuotteita, koriste-esineitä, asusteita, hienoa taidetta ja jouluisia herkkuja. Vanhan ajan markkinatunnelmaa ovat luomassa monenlaiset teatteri-, musiikki- ja sirkusesitykset. Pukin pajalla tapaat Joulupukin perheineen.

21. Kultaisen Omenan Killan joulumyyjäiset

Missä: Luostarinmäen käsityöläismuseo, Vartiovuorenkatu 2, Turku

Milloin: 26-27.11., 3.-4.12. sekä 10.-11.12

Mitä: Käsitöiden lisäksi kamarista voi ostaa myös kahvia ja joululeivonnaisia sekä arpoja. Museon sisäänpääsymaksu.

22. Joulu-Ruokava

Missä: Someron Monitoimitalolla, Kiiruuntie 6, Somero

Milloin: 26.-27.11.2016 klo 10-16

Mitä: Paikallisten sekä lähialueen yritysten ja yhdistysten valmistamia käsitöitä ja elintarvikkeita. Tänä vuonna Ruokavan järjestämisestä vastaa Someron Esa ry.

23. Luomuspajan tunnelmalliset joulumarkkinat

Missä: Luomuspaja, Paimalantie 38, Turku

Milloin: 27.11.2016 kello 15–18

Mitä: Luomuspajan käsintehtyjen joulukorttien keräys Turun seudun yksinäisille vanhuksille, poniratsastusta, arpajaiset Turun seudun vammaisjärjestön hyväksi, riisipuuroa ja glögiä, joulupukki (saapuu klo 17.00), acapella-yhtye, jouluisia kasvomaalauksia sekä kynsistudio, sisustustuotteita, herkkuja, kauneustuotteita.

24. Turun VPK:n talon legendaariset joulumyyjäiset

Missä: Turun VPK-talo, Eskelinkatu 5, Turku

Milloin: 27.11.2016 kello 11–16

Mitä: Myyjäisiä on kaikkiaan viidet 27.11., 4.12., 6.12., 11.12 ja 18.12.

25. Hakkistyttöjen ja Sauvojapoikien joulumyyjäiset

Missä: Sauvon koulukeskuksen ruokalassa

Milloin: 27.11.2016 klo 13-15

26. Joulumyyjäiset Wiurilan Kartanossa

Missä: Wiurilan kartano, Viurilantie 126, Salo

Milloin: 27.11.2016 kello 10–16

Mitä: Noin 60 käsityöläistä myymässä valmistamiaan tuotteita. Myös uusi puoti vintillä avoinna sekä ravintolassa riisipuuroa, keittoa ym.

27. Liedon Asemanseudun kyläyhdistyksen joulumyyjäiset

Missä: Lujalan seuratalo, Lujalantie 13, 21360 Lieto as

Milloin: 27.11.2016 kello 10–14

Mitä: Joulumyyjäiset, puffetti ja arpajaiset.

28. Vanhalinnan joulu

Missä: Liedon Vanhalinna, Vanha Härkätie 111, 21410 Vanhalinna

Milloin: 27.11.2016 kello 12–16

Mitä: Kotimuseon joulu, Maija Aalto-Setälän himmelityöt, joulupuodin avajaiset (Joulupuoti on tapahtuman jälkeen auki 21.12. asti), tallin joulukahvila. Museo, näyttelyt ja museokauppa ovat myös avoinna. Päivän ohjelma: 12.00-16.00 Joulukoristeiden askartelupaja (työpajamaksu 5 euroa) Työpajassa valmistetaan perinteisiä paperi- ja olkikoristeita. 13.00-15.00 Joulurunon tai joulutervehdyksen kirjoitustyöpaja Miten voisit kirjoittaa joulukorttiin muutakin kuin “Hyvää Joulua”? Eevastiina Kinnunen auttaa löytämään uusia sanoja. 13.00-14.00 Elina Teerijoki: Hopeapeilin Joulu Elina kertoo joulunvietosta 1950-70-lukujen tapaan & esittelee uunituoretta joulukirjaansa. 12.00-16.00 Taikuripoika-hevonen ajeluttaa lapsia ja aikuisia (erillinen hinta).

29. Oripään joulunavaus

Missä: Suojalassa, Turuntie 15, 32500 Oripää

Milloin: 27.11.2016 kello 14 eteenpäin

Mitä: Kello 14-15:30 joulumyyjäiset Suojalassa: jouluisia leivonnaisia, käsitöitä, havukransseja. Päivähoitolasten lauluesitys. Kello 16 jouluvalojen sytyttäminen Oripään Osuuspankin pihalla, Lionsien ja kunnanjohtajan tervehdys, tarjolla possua, glögiä ja pipareita.

30. Kerttulan koulun joulumyyjäiset

Missä: Kerttulan koulu, Kerttulantie 31, 21200 Raisio, Yläpihan sisäänkäynti

Milloin: 27.11.2016 kello 10–13

Mitä: joulumusiikkia, buffetti, paljon myytävää, Sudensuukon kennelin koiravaljakkoajelu pihalla. Kerttulan koulun vanhempainyhdistys Kytkin ry.

31. Adventin laulumyyjäiset

Missä: Maarian pappilassa, Sorolaisenkatu 4, Turku

Milloin: 27.11. klo 11.30–13.30

Mitä: Verbum Sonans, lauluesityksiä, leivonnaisia, puuroa, kortteja.

32. Tehty sinulle -käsityömyyjäiset Raisiossa

Missä: Kuninkojan vanha koulu, Vuorelankatu 9, Raisio

Milloin: 27.11.2016 kello 10–16

Mitä: Myynnissä käsintehtyjä tuotteita lasten vaatteista, kynttilöihin, koruihin ja piparkakkutaloihin. Paikalla myös pieni buffet.

33. Wanhanajan joulumarkkinat Uudessakaupungissa

Missä: Keskusta-alue, tori ympäristöineen, Uusikaupunki

Milloin: 27.11.2016 kello 10– 16:10

Mitä: Wanhanajan joulumarkkinat, joulukadun avaus ja oheisohjelmaa

34. Ihalan koulun piparkakkunäyttely ja joulumyyjäiset

Missä: Ihalan koulu, Raisio

Milloin: 27.11.2016 11.00 – 14.00

Mitä: Myyjäisten lisäksi piparkakkunäyttely, Tia-Maria ja seurakunnan näytelmäkerho, puffetti. Järjestäjinä Ihalan Vanhemmat ry.

35. Hyvänmielentori ja Joulukadun avajaiset

Missä: Salon tori

Milloin: 27.11. klo 12:00 – 17:00

Mitä: Hyvänmielentorilla koululuokat, yhdistykset ja yhteisöt myyvät mm. käsitöitä ja jouluherkkuja. Joulukadun avajaiset käynnistyvät kulkueella, joka lähtee klo 16 Oskarinkadulta ja päätyy torille virallisiin avajaisseremonioihin torin esiintymislavalla.

36. Perinteiset Steiner-koulun myyjäiset

Missä: Turun Steiner-koulu, Mestarinkatu 2, Turku

Milloin: Sunnuntaina 27.11.2016 klo 11.00 – 15.00

Mitä: Kahvio ja joulupuuro (luomu), Satumaa-seikkailu pienille, kirpputori, Joululaulu-Jukebox, glögiä ja pipareita, luomulaatikot, joulukoristeita, kasvomaalausta ja letitystä. Käsityöläisten ja luokkien myyntipöydät.

37. Loimaan Savisten Adventtimyyjäiset

Missä: Kanta-Loimaan Seurakuntatalo

Milloin: su 27.11. klo 12-13

Mitä: Karjalanpiirakoita, havukransseja, piparitaloja, valotauluja, askarteluja ja leivonnaisia, ekogrillejä, arpoja.

Joulukuun alun myyjäiset 1.–4.12.2016

1. Piispanlähteen joulumyyjäiset

Missä: Piispanlähteen yläkoulu, Marsukatu 2, Kaarina

Milloin: 01.12.2016 kello 18–19:30

Mitä: Luokkien pöydissä myynnissä leivonnaisia, askarteluja, joulukoristeita, käsitöitä, lahjaideoita yms. Joulukahvilasta glögiä, kahvia, pipareita sekä herkullista joulupuuroa. Tapahtuman järjestää Piispanlähteen vanhempainyhdistys ry.

2. Suomen suurimmat joulumyyjäiset 2016

Missä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku

Milloin: 3.12.2016 kello 11–16.

Mitä: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys järjestää Suomen suurimmat joulumyyjäiset. Myyjäisissä on tarjolla pääosin paikallisia, käsintehtyjä tuotteita, kuten vaatteita, leluja, taidetta sekä joulukoristeita ja -leivonnaisia. Jouluista tunnelmaa tapahtumaan tuo myös joulupukki, joka käy vierailulla. Ravintola on avoinna. Tapahtumaan on vapaa pääsy, pysäköintimaksu on 6 euroa.

3. Joulutori

Missä: Ompelupalvelu Mervin tiloissa, Turuntie 16 Loimaa

Milloin: la 3.12. klo 10-14

Mitä: Myynnissä joululeivonnaiset, sinapit, villasukat, lapaset ja villapaidat sekä havukranssit, käpykranssit, uniikit jouluiset koristeet kierrätys -ja luonnonmateriaaleista tai paperinauhasta. Tapahtumassa mukana monia kädentaitajia.

4. Joulumyyjäiset

Missä: Ihoden Koulu, Ihoden Kylätie 27, 27320 Ihode

Milloin: La 3.12. klo 13.00-16.00

Mitä: Edustus-, myynti- ja kirpputoripöydät, buffetti, makkaranpaistoa, arpajaiset, joulupukki ja joulumuori, lapsille touhupiste, ongintaa ja kasvomaalausta. Seutuyhdistyksen jäsenpöytä. Seurakunta, Ihoden Kiri, Lions ja Pyhärannan Korpiankkurit.

5. Maarian kämmeköiden joulumyyjäiset

Missä: Runosmäen seurakuntatalo, Munterinkatu 15, Turku

Milloin: 3.12.2016 kello 10-14

Mitä: Myyjäisissä on mm. kahvila, arpajaiset, leivonnaisia ja käsitöitä.

6. Joulu käsillä -käsityöläistapahtuma

Missä: Runonkulman Galleria, Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki

Milloin: 3.12.2016 kello 10–18:30

Mitä: Vierailevia käsityöläisiä myyntipöytineen ja pop up -kahvila. Galleriassa on esillä valokuvia, maalauksia ja taidegrafiikkaa kuuden taiteilijan yhteisnäyttelyssä “Maailmanmatkaajat”. Klo 17.30-18.00 jouluinen musiikkihetki, esiintyjinä Susanna Pihlaja ja Kalle Klotz.

7. Pilvilinnan Joulu

Missä: Taidetalo Pilvilinna, Hiuntie 212, Uusikaupunki

Milloin: 3.12.2016 11:30–18:00 ja 4.12. kello 14–18 ja 5.–6.12.

Mitä: Jouluinen puoti, pitsimökin joulunäyttely ja jouluinen kahvipöytä herkkuineen.

8. Untamalan joulumarkkinat

Missä: Untamalan kylä

Milloin: 3.12.2016 10.00-14.00

Mitä: Perinteiset Untamalan joulumarkkinat Ventolassa ja Ventolan pihapiirissä.

9. Saaren joulun avaus

Missä: Förbyn Seuratalo, Särkisalo

Milloin: 3.12. klo 12:00 – 15:00

Mitä: Joulukirppis ja joulumyyjäiset, joulupukkikin vierailee.

10. Masuunin Joulumarkkinat

Missä: Teijon Masuuni, Telakkatie 17, 25570 Salo

Milloin: 3.–4.12.2016, lauantaina klo 11-17 ja sunnuntaina 11-16.

Mitä: Lämpimissä sisätiloissa taidetta, käsitöitä, leivonnaisia, joulukoristeita, kukkia jne. Kahvilassa monenlaisia paikan päällä leivottuja jouluisia herkkuja sekä elävää musiikkia. Taidenäyttelyt sekä kaikki puodit ja pajat avoinna. Teijon Alueen Kyläyhdistyksen puodissa myynnissä mm. joulupuuroa, glögiä, kirkkokynttilöitä ja joulukortteja. Teijon luontokouluprojektin esittelyä.

Joulupukki, hevosajelua. Ruukin alueella joulupolku: mm. Teijon koululaisten sekä Masuunin käsityöyrittäjien toteuttamia installaatioita kirkon ja Masuunin ympäristössä. Teijon kirkko avoinna molempina päivinä: lauantaina kauneimmat joululaulut sekä sunnuntaina avoimet ovet ja yhteislaulua.

11. Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat

Missä: Vanha suurtori, Turku

Milloin: 3.–4.12. kello klo 11–17, 10.–11.12. ja 17.–18.12.2016.

Mitä: Markkinatorilla runsaasti myyjiä ympäri Suomea ja aina ulkomailta asti. Myyntikojuissa laaja valikoima käsityöläisten taidonnäytteitä, kuten luonnonmateriaaleista tehtyjä tuotteita, koriste-esineitä, asusteita, hienoa taidetta ja jouluisia herkkuja. Vanhan ajan markkinatunnelmaa ovat luomassa monenlaiset teatteri-, musiikki- ja sirkusesitykset. Pukin pajalla tapaat Joulupukin perheineen.

12. Kultaisen Omenan Killan joulumyyjäiset

Missä: Luostarinmäen käsityöläismuseo, Vartiovuorenkatu 2, Turku

Milloin: 3.-4.12. sekä 10.-11.12

Mitä: Käsitöiden lisäksi kamarista voi ostaa myös kahvia ja joululeivonnaisia sekä arpoja. Museon sisäänpääsymaksu.

13. Joulunavaus myyjäistapahtuma

Missä: Runosmäen nuorisotalo, Piiparipolku 13, Turku

Milloin: 4.12.2016 kello 10-14

Mitä: Tapahtuman avaa Maarian seurakunta klo 10. Runoilija Heli Laaksonen esiintyy klo 10.30 ja nuorisotalon pienet discotanssijat esiintyvät klo 11.00. Heli Laaksonen myy tapahtumassa myös kirjojaan. Tapahtumassa on lapsille ilmainen joulukorttipaja ja pallomeri. Maksullisia toimintoja hevosajelu ja kasvomaalaus. Joulupukki tulee tervehtimään tapahtumaan lapsia. Tapahtumassa on mahdollista ostaa jouluisia tuotteita myyntipöydistä ja samalla seurata ohjelmaa. Myynnissä joulupuuroa, glögiä ja buffet-tuotteita. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Turun nuortenpalvelujen, Runosmäkiseuran ja MLL Runosmäen kesken.

14. Turun VPK:n talon legendaariset joulumyyjäiset

Missä: Turun VPK-talo, Eskelinkatu 5, Turku

Milloin: 4.12.2016 kello 11–16. Myyjäisiä on kaikkiaan viidet 27.11.,, 6.12., 11.12 ja 18.12.

Mitä: Joululahjalöytöjä, kahvio. Sisäänpääsymaksu 0,2 euroa VPK-toiminnan tukemiseen.

15. Meripartiolippukunta Turun Tähti-Tyttöjen perinteiset joulumyyjäiset

Missä: NMKY:n juhlasali, Sirkkalankatu 27, 20700 Turku

Milloin: 4.12.2016 kello 11–14

Mitä: Leivonnaisia, puuroa, munkkeja. Arpajaiset ja kahvio.

16. Maatalousmuseon joulumyyjäiset

Missä: Suomen maatalousmuseo Sarka, Vanhankirkontie 383, 32200 Loimaa

Milloin: 4.12.2016 kello 12–16

Mitä: Myyjien pöydät täyttyvät leivonnaisista, joulukoristeista ja käsityötuotteista.

17. Joulumyyjäiset Kreivilän vanhalla koululla

Missä: Paattistentie 677, Turku

Milloin: 4.12.2016 kello 11-14.

Mitä: Myynnissä käsitöitä pukinkonttiin ja jouluherkkuja pöytään. Arpajaiset. Leipomo auki. Kahvilasta kahvia ja glögiä sekä herkullisen suussa sulavia joulunisuja.