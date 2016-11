Susanna Tapanille kutsu Linnan juhliin

|

Laitilalaislähtöinen ringettepelaaja ja kiekkoilija Susanna Tapani on saanut kutsun itsenäisyyspäivän juhliin presidentinlinnaan. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja hänen puolisonsa Jenni Haukion isännöimät juhlat järjestetään 6. joulukuuta.

Hyökkääjänä pelaava Susanna Tapani palkittiin ringeten MM-kisojen arvokkaimpana pelaajana. Tapani on kahden lajin nainen. Ringeten lisäksi hän pelaa jääkiekkoa Rauman Lukossa. Hän on edustanut Suomea jääkiekossa neljä kertaa MM-kisoissa ja kerran olympialaisissa.

Ensimmäisen MM-kultamitalinsa ringetessä Tapani sai vuonna 2010.

– Omat tukijoukot on tietysti tärkeimmät, mutta laitilalaisten kannustus on tuntunut tosi hyvältä, Tapani kertoi alkuvuonna Laitilan kaupungin järjestämässä palkitsemistilaisuudessa MM-kisojen jälkeen.

Tapanin lisäksi MM-kultaa saivat alkuvuonna ringetessä laitilalaislähtöinen Maria Perkkola ja jääkiekon nuorten joukkueessa Aleksi Saarela. Ringetteä Tapani ja Perkkola pelaavat samassa seurassa, Raision Nuorisokiekossa.