Uudenkaupungin autotehdas palkkaa yli tuhat uutta työntekijää

Valmet Automotive käynnistää historiansa suurimmat rekrytoinnit ja palkkaa noin 1100 uutta työntekijää Uudenkaupungin autotehtaalleen.

Suuren rekrytointitarpeen takana on Mercedes-Benz GLC-tuotanto, jonka valmistus aloitetaan Uudessakaupungissa vuoden 2017 alkupuolella.

Uusien työntekijöiden rekrytointi suoritetaan useammassa osassa. Tänään keskiviikkona autotehdas on aloittanut ensimmäisen rekrytointikampanjansa, jossa avoinna on 250 työpaikkaa.

– Työntekijöitä etsitään autotehtaan kaikkiin tehtäviin, niin hitsaamoon, maalaamoon, kokoonpanoon ja logistiikkaankin, luetteli toimitusjohtaja Ilpo Korhonen keskiviikkona pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

1100 uudesta työpaikasta 100 paikkaa on osoitettu toimihenkilöille tuotannon, tukitoimintojen ja suunnittelupalvelujen tehtäviin.

Mercedes-Benzin A-sarjaa on valmistettu Uudessakaupungissa vuodesta 2013 alkaen. A-sarjan tekeminen jatkuu yhä rinnakkaisena tuotantona GLC-katumaastureiden kanssa.

Uusia työntekijöitä etsitään koko Suomesta. Valmet Automotive tarjoaa uusille työntekijöilleen tehtävään sopivan koulutuksen.

– Intensiivinen koulutus kestää keskimäärin noin neljä viikkoa riippuen tehtävästä, kertoo henkilöstöjohtaja Tomi Salo.