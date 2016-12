eBingon pelaajalle 268 000 euroa Uudessakaupungissa

|

Onnetar suosi Uudessakaupungissa asuvaa eBingon pelaajaa. Hän voitti pelissä 268 000 euroa.

Lauantaina tullut voitto on pelin kautta aikain viidenneksi suurin.

Noin 268 000 euron voitto tuli eBingon Timantti-huoneessa nimimerkille meriHen. Hän saa rahat suoraan tililleen, sillä Veikkauksen verkkokaupassa voi pelata vain kirjautuneena.

Voitossa huomionarvoista on, että se jakaa tilastossa viidennen sijan, jonka voitto on niin ikään mennyt Uuteenkaupunkiin.