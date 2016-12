Ilta päättyi jatkoille – Nummentalot, Rouvalit ja Casagrandet juhlivat Linnan jälkeen Kämpissä

|

Salolaiset Nina ja Juhani Nummentalo jatkoivat Linnan juhlista jatkoille Kämppiin (kuvassa vasemmassa alalaidassa). Pari jäi Helsinkiin yöksi. Nummentalot olivat varautunut siihen, että ilta jatkuu pitkälle ja ainutlaatuisesta kutsusta haluttiin ottaa kaikki irti.

– Olimme Linnassa niin pitkään kuin mahdollista. Kello 23 jälkeen lähdimme Kämpiin jatkoille. Olimme sopineet tuttujen salonseutulaisten kanssa, että lähdemme yhdessä Kämppiin, kertoo Juhani Nummentalo.

Kämpin edustalla pari tapasi myös Robinin, jonka kanssa he ottivat yhteisiä valokuvia.

– Robin käy samaa koulua kuin tyttäremme. Vaimoni halusi samaan kuvaan poptähden ja tyttären koulukaverin kanssa, Juhani Nummentalo muistelee nauraen.

Salon kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja tapasi Linnassa paljon politiikasta tuttuja vuosien varrelta. Nummentalo on tuntenut Salosta kotoisin olevan presidentti Niinistön lapsuudesta asti.

Nummentalot juhlivat Linnassa toista kertaa.

– Juhlasta sai nyt enemmän irti kuin ensimmäisellä kerralla. Pystyimme keskittymään seurusteluun ja ihmisten tapaamiseen.

Juhani Nummentalo on järjestänyt itselleen vapaapäivän keskiviikoksi. Vaimo Nina Nummentalo taas lähti heti aamulla työtapaamisiin Helsingissä.

Jatkoille päätyivät myös loimaalaiset Piia ja Saku Rouvali. Pariskunnalle juhlavastaanotto Linnassa oli mielenkiintoinen ja ikimuistoinen.

– Linnassa oli ahdasta ja koko ajan piti miettiä, minne pitää mennä. Väenpaljous oli yllätys, kuvailee Saku Rouvali.

Palokuntatyö on Rouvalin intohimo, työ ja harrastus. Hän työskentelee Tampereella Hämeen Pelastusliitossa turvallisuuskoulutuspäällikkönä. Lisäksi hän toimii Hämeen pelastusliiton palokuntanuorisotyön puheenjohtajana.

Ammatin puolesta Rouvali silmäili Linnassa heti hätäpoistumistiet.

– Ajattelin heti, että jos jotain sattuu, niin löytävätkö ihmiset poistumistiet vieraassa ja täyteen ahdetussa paikassa. Henkilökunta luonnollisesti opastaisi juhlijoita tässä tapauksessa, pohtii Rouvali.

Pariskunta ehti laittaa Linnasta myös muutaman kuvan lapsilleen Loimaalle.

Myös Linnan kuuluisaa boolia on maistettu.

– Olihan se juotavaa, mutta ei nyt niin erikoista, miten sitä on ennakkoon kuvailtu. Se ei myöskään ollut niin vahvaa kuin olen aikaisemmin kuullut.

Rouvalin pariskunnan ilta jatkui Kämpissä jatkoilla, jossa he kuuntelivat esimerkiksi Robinia. Puoli kahdelta he lähtivät hotelliin nukkumaan.

– Iltapalan kautta, naureskelee Rouvali.

Keskiviikkoaamuna Saku Rouvali oli jo ehtinyt käydä vierailulla Suomen pelastusalan keskusjärjestössä Spekissä ja kertoa Linnan kuulumiset. Haastattelun jälkeen hän suuntasi Pelastustieto-ammattilehteen. Se on Rouvalin entinen työpaikka.

Turkulaiset Jessica ja Marco Casagrande juhlivat itsenäistä Suomea pitkän kaavan mukaan. Ilta jatkui Kämpissä Linnan juhlien jälkeen.

– Yövyimme Kämpissä, ja siellä olimme myös jatkoilla. Ihmisiä oli paljon, ja paikka oli tosi täynnä, kuvailee Jessica Casagrande.

Marco Casagrande on Suomen palloliiton pääsihteeri. Pari oli Linnan juhlissa ensimmäistä kerta.

Jessica Casagranden mukaan tunnelma Linnassa oli rento ja mukava. Linnassa oli myös hyvin lämmin.

– Juhlassa ei ollut niin ahdasta kuin odotin ennakkotietojen perusteella. Linnassa oli todella iloisia ihmisiä, kuvailee Casagrande.

Casagrandet tapasivat urheilijoita ja muita urheiluvaikuttajia heti kättelyn jälkeen. Silloin Linnan saleissa oli helpompi liikkua ja tavata tuttuja.

– Meillä oli yksi erityinen tavoite illalle, halusimme tavata mieheni sedän, joka oli sotaveteraanina kutsuttu Linnaan. Hänet myös löysimme ja saimme vaihdettua kuulumiset.

– Veteraanit oli itse asiassa helppo löytää, sillä heille oli varattu erillinen huone kahvittelua varten.

Casagrandet jäivät juhlien jälkeen Helsinkiin yöksi. Pari palaa Turkuun vasta myöhemmin keskiviikkona.

– Itselläni on vapaapäivä, mutta mieheni lähti heti aamulla työasioille.

Kuvat: Turun Sanomat, Jori Liimatainen.