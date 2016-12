Lähiseudun kutsutut juhlivat Linnassa – katso kuvat punaiselta matolta

|

Tämä on kyllä kunnia, kirjoitti Robin Instagramiin, kun hän kertoi saaneensa kutsun Linnan juhliin. Turkulaisartisti on Linnan juhlien seuratuimpia vieraita.

Poptähti tunnetaan eriparisista kengistään, Linnan juhlissa sama teema jatkui. Juhlakenkien helat ovat eriväriset, toinen on hopeinen, toinen kultainen.

Kaarinalainen KaMu-kuoro oli laulamassa presidentille ja hänen puolisolleen kesällä Kultarannassa. Kuoroa Linnan juhlissa edustaa taiteellinen johtaja ja Kaarinan lukion musiikinopettaja Pekka Nebelung. Pöytyällä asuva Nebelung on ollut ennenkin Linnan juhlissa. Siitä on aikaa tosin parikymmentä vuotta. Silloin hän oli soittajana Kaartin sotilassoittokunnassa. Puoliso Marika Nebelung.

Suomen luokanopettajat ry valitsi turkulaisen Maarit Korhosen vuoden 2016 opettajaksi. Korhosen puku on valmistetu kashmirvillasta, pitsistä ja paljeteista, ja se on turkulaisesta Muotikuusta. Korhonen sai vinkkejä Linnaan viime vuonna kutsun saaneelta, edelliseltä Vuoden luokanopettajalta Katja Järviseltä. Järvinen kehotti kiertämään kaikki huoneet.

Aitajuoksija, Turun Urheiluliittoa edustava Nooralotta Neziri saapui Linnan juhliin huippusuunnittelija Katri Niskasen suunnittelemassa iltapuvussa.

Turkulaisen Helge Jalavan saattajana on Petri Jalava.