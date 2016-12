Pöydät notkuvat taas herkkuja – katso lista ja kartta viikonlopun joulumyyjäisistä

|

Joulumyyjäisiä on tänä viikonloppuna jälleen valtava määrä.

Kokosimme viikonlopun myyjäiset Laitilasta ja lähialueilta kartalle. Alla on myös päivittäin jaoteltu lista, josta löytyvät perjantain, lauantain, sunnuntain ja koko viikonlopun myyjäiset.

Vanhan ajan tunnelmaa tavoittelevia myyjäisiä on eri puolilla maakuntaa. Joulupuurolle tai glögille pääsee pistäytymään myös useissa paikoissa.

Viikonloppuna myös joulupukilla riittää kiirettä, sillä hän pistäytyy monissa myyjäisissä.

Turun keskustassa on tulevina päivinä runsaasti myös vähemmän perinteisiä myyjäisiä. Taidetta, designiä ja modernia käsityötä on myynnissä useissa eri paikoissa.

Perjantain myyjäiset:

Joulumyyjäiset Liedon srk-talolla

Missä: Liedon srk-talolla os. Kirkkotie 15, 21420 Lieto

Milloin: pe 9.12.2016 klo 17.00–18.30

Mitä: Joulumyyjäiset. Aluksi Loukinaisten koulun kuoro ja Lucia-kulkue. Joululaatikoita, ohravelliä, rosollia, pullaa, kakkuja lusikkaleipiä, ym. Villasukkia, lapasia,huiveja, ym. Kahvio ja arpajaiset alk. klo 16.30.

Joulumyyjäiset Käsityökerho

Missä: Lehmusvalkama, Karviaiskatu 7, Turku

Milloin: pe 9.12.16 klo.10-13

Majanummen joulumyyjäiset

Missä: Majanummen toimitalo, Hintsankuja 4, Varissuo, Turku

Milloin: pe 9.12.16 kello 11 – 15

Mitä: Mukana mm. Katariinanseurankunta, MLL, Itä-Turun Eläkkeensaajat ja yksityisiä myyjiä. Järjestää Varissuon Työ ja Toiminta VT ry.

Taideakatemian kuvataideopiskeiljoiden joulumyyjäiset

Missä: Köysiratagalleria, Linnankatu 56, Turku

Milloin: pe 9.12.16 11 – 18, la 10.12.2016 11 – 17, su 11.12.2016 11 – 17

Mitä: Tarjolla on taidetta eri muodoissa ja pieniä käyttöesineitä.

Lauantain myyjäiset:

Bergvikin kartanon Joulumyyjäiset

Missä: Bergvikin Kartano ja toimintakeskus, Bergvikintie 43, 25110 Kruusila.

Milloin: 10.12.2016 kello 11–16.

Kyrön joulumarkkinat

Missä: Kyrön tori,

Milloin: 10.12.2016 kello 8 eteenpäin

Mitä: Myyjiä on tulossa noin sata. Joulumarkkinoidenkin tuotto käytetään kokonaan paikallisiin hyväntekeväisyyskohteisiin eli veteraanien ja nuorten hyväksi. Markkinat avaa Olavi Ala-Nissilä puoli kymmeneltä, mutta ostoksille pääsee heti aamukahdeksalta. Ohjelmassa Elisenvaaran yläluokkalaisten esittämiä joululauluja, harmonikkamusiikkia, kinkkuarvonta.

Uittamon Marttojen joulumyyjäiset

Missä: Uittamon seurakuntakodissa, Rusthollinrinne 1, 20880 Turku

Milloin: 10.12.2016 klo 11.00-13.00

Mitä: Eineksiä, leivonnaisia, käsitöitä, joulukoristeita, arpajaiset, ohravelliä, kahvila.

Somerniemen joulutori

Missä: Somerniemen kesätori, Helsingintie 1515, Somerniemi

Milloin: La 10.12.2016 klo 09– 13, pakkasraja -20 astetta

Mitä: Käsitöitä, tekstiilejä, elintarvikkeita, ei kirpputoria.

Röölän joulutori

Missä: Röölän Kylähuone, Rööläntie 401, Röölä

Milloin: La 10.12.2016 klo 12.00-15.00

Mitä: Myynnissä saariston kädentaitotuotteita. Ohjelmassa joulupukki ja joulumuori, riisipuuroa, Rymel-kuoro ym.

Torikan koulun perinteiset joulumyyjäiset

Missä: Torikan entinen koulu, Torikankoulutie 23, 21590 Sauvo

Milloin: la 10.12.2016 klo 11.00-15.00

Mitä: Myynnissä mm. paikallisia herkkuja ja käsitöitä sekä kaikkea kivaa pukinkonttiin. Bussikuljetus Turusta, Paimiosta ja Sauvosta. Katso Launokorven nettisivut.

Partiolaisten joulumyyjäiset

Missä: Hannunniitun seurakuntatalo, Virmuntie 2, Turku

Milloin: la 10.12.2016 klo 12-14.

Mitä: Kaarinan Sädetyttöjen ja Kaarinan Ristiritarien perinteiset joulumyyjäiset. Myytävänä mm. erilaisia käsitöitä, leivonnaisia ja jouluruokia. Lisäksi arpajaiset ja kahvio.

Ikinuorten eläkkeensaajien joulumyyjäiset

Missä: Taimi II, Puutarhakatu 21, Turku

Milloin: La 10.12.16 klo10-14

Jalon perinteiset joulumyyjäiset Portsassa

Missä: Puutalon tiilinen piharakennus, entinen pesutupa. Heikkilänkatu 12, 20100 Turku

Milloin: la 10.12.2016 12 – 15, su 11.12.2016 12 – 15

Mitä: Perinteiset myyjäiset: käsitöitä ja leivonnaisia. Arvontaa. Kahvilanurkkauksessa kahvia, glögiä ja pieniä herkkuja. Käteismaksu.

Joulumyyjäiset

Missä: Seurakuntasali, Yliopistonkatu 19 B, Turku

Milloin: la 10.12.2016 10–13

Mitä: Seurakunnan toimintapiirien perinteiset joulumyyjäiset: mm. leivonnaisia, käsitöitä, ikoneita, kirpputori ym.

Joulumyyjäiset

Missä: Turun merimieskirkko, Rahtarikuja 2, Turku

Milloin: la 10.12.2016 11–16

Mitä: Perinteiset joulumuujäiset: jouluisia tuotteita, lohikeittoaglögiä ja joulutorttua jne.

Joulumyyjäiset Flörissä

Missä: Flör Kukka&Puutarha, Kaurakatu 43, Turku

Milloin: la 10.12.2016 9 – 15, su 11.12.2016 11 – 15, la 17.12.2016 9 – 15, su 18.12.2016 11 – 15

Mitä: Mukana eri alojen kauppiaita ja jouluisia tuotteita: käsitöitä, koruja, glögiä, hunajaa ja paljon muuta. Glögitarjoilu.

Turun taidegraafikoiden grafiikan joulumarkkinat

Missä: Galleria Joella, Läntinen Rantakatu 21, Turku

Milloin: la 10.12.2016 11–16, su 11.12.2016 12–16

Paattisten srk-talolla joulumyyjäiset

Missä: Paattistentie 857, Turku

Milloin: La 10.12. klo 11-12

Runosmäen srk-kodin joulumyyjäiset

Missä: Munterinkatu 15, Turku

Milloin: la 10.12.2016 kello 12–14

Eläkeliiton Auran yhdistyksen joulumyyjäiset

Missä: Vanhustentalon kerhohuone, Sillankorventie 4, Aura

Milloin: la 10.12.2016 kello 10–12

Mitä: Leivonnaisia, laatikoita, ternimaitoa, joulukoristeita, sukkia, kortteja yms. Arpajaiset ja kahvitarjoilu. Myyjäisten tuotto menee yhdistyksen työn tukemiseen.

Wanhanajan joulumarkkinat

Missä: Heimolinna, Loimaa

Milloin: la 10.12.2016 kello 9–15, su 11.12.2016 kello 10–15

Mitä: Uusia ja vanhoja kauppiaita, perinteinen joulukuusiäänestys ja puffetti.

Sunnuntain myyjäiset:

Turun VPK:n talon legendaariset joulumyyjäiset

Missä: Turun VPK-talo, Eskelinkatu 5, Turku

Milloin: su 11.12.

Mitä: Myyjäiset myös 18.12.

Wanhan ajan joulutori

Missä: Meritalon museo, Moisionkatu 18, Salo.

Milloin: 11.12. kello 11–15.

Mitä: Myynnissä makoisia, kiehtovia jouluherkkuja ja taiteilijoiden ja käsityöläisten upeita tuotteita. Tunnelmaa luomassa myös Lucia ja joulupukki.

Männäisten joulumarkkinat

Missä: Kalannin kotiseutumuseon pihapiiri, Kuriirinkuja 1, 23600 Kalanti

Milloin: Su 11.12 klo 11–14

Mitä: Museon tupa on avoinna jouluvieraille ja paikan päällä on myynnissä lämmintä joulupuuroa. Joulukuusen myyjiä, havutoiden ja lintulyhteiden tekijöitä, käsitöiden taitajia ja jouluherkkujen valmistajia.

Taattisten tilan joulumyyjäiset

Missä: Taattinen, 21160, Merimasku

Milloin: Su 11.12.2016 klo 10.00-15.00

Mitä: Myyjäisten lisäksi luonnonsuojeluyhdistys tarjoaa kahvia ja makkaraa kodalla

klo 11.00-15.00 ja samalla voi kiertää luontopolkua.

Joulumyyjäiset

Missä: Salon Syty, Helsingintie 6, Salo

Milloin: Su 11.12. klo 10:00 – 13:00

Mitä: Leivonnaisia, joululaatikoita, käsitöitä, askarteluja, arpajaiset. Tapahtuman järjestää Salon Munuais- ja maksayhdistys ry, Salon Luustoyhdistys ry, Salon Reumayhdistys ry, Salmi ry, Salon Hengitysyhdistys ry, Salon Invalidit ry.

Joulumyyjäiset

Missä: Nuortentupa, Koski Tl, Härkätie 3, Koski tl

Milloin: Su 11.12.2016 klo 12:00-14:00

Aseman Joulu

Missä: Nousiaisten Vanha Asema, Vanhanasemantie 29, Nousiainen

Milloin: su 11.12.2016 klo 14-18

Mitä: Perinteinen jouluinen tapahtuma Nousiaisten Vanhalla Asemalla. Myynnissä käsitöitä, koristeita, leivonnaisia. Kahvilassa joululaatikoita, ohrapuuroa ja rusinasoppaa. Poniajelua ja grilli. Tontut lukevat satuja ja joulupukki vierailee.

Joulumyyjäiset

Missä: Turun ja ympäristön koivistolaisten Kajuutta, Itäpellontie 2, Turku

Milloin: su 11.12.2016 12–15

Mitä: Käsitöitä, piirakoita, arpajaiset

Joulumyyjäiset Käsityökerho

Missä: Viherlassila

Milloin: su 11.12.2016 10 – 17

Joulutapahtuma Auralassa

Missä: Aurala, Pohjola-sali (Raunistulan apteekkia vastapäätä), Satakunnantie, 20100 Turku

Milloin: su 11.12.2016 11 – 15

Mitä: Joulumyyjäiset, Horsmat-ryhmä joulutunnelmissa klo 12.30-13.30, joulukahvit

Kankaisten kartanon joulumarkkinat

Missä: Kankaisten kartanon navetta, Kankaistentie 57, 21250 Masku

Milloin: su 11.12.2016 12 – 15

Mitä: Myynnissä on leivonnaisia, paikallista hunajaa, käsitöitä, villatuotteita, itse tehtyjä joulukoristeita yms. Kahvila on avoinna navetassa sekä ulkona makkaranmyyjä. Tänä vuonna paikalla on myös joulukuusikauppias. Opastetut maksullise kartanokierrokset.

Uuden muotoilun Joulumarket

Missä: Logomo, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

Milloin: su 11.12.2016 11 – 17

Mitä: Paikalla yli 60 kotimaista designmerkkiä sekä Uuden muotoilun yhdistyksen myyntipiste, josta voit ostaa suosittuja Varför Paris – tuotteita. Myyjäisväkeä viihdyttää dj Kulmisjärvi ja Logomo Kitchen palvelee koko tapahtuman ajan. Ohjelmassa lisäksi Turun piirustusseuran kuvataiteilijat tekevät muotokuvia kävijöistä, 15€/kuva, ei ostopakkoa. Tule ja teetä omasi! Tervetuloa! Mukana tapahtumassa: AITO, Andbros, Ateljee Agami, BLOUN, Boutique Minne & Nikkotakko Jewelry, Coruu, Dama Design & Kaisla, DEN, Design Tuned, Designverstas Omana, EKORU, Everyday Design, Fabriikki 8, HAKKI DESIGN, handmade by KOTONA, Hermanni Vuorisalo, Joutomaa, Kenkäpaja Pihka, Kimalainen, Kind, Klo Design, KOTONADESIGN, KRÄFTKUUS, KUI Design, Lainahöyhenet, LumiWAU, Maija Fredrika, Mary a. jalava, Mooncake, moumou DESIGN, Muoto2 & IKIKORU, Muotoiluhuone Tuokio, Muotoilutoimisto Ehee, MUUMURU, MyOlsson, Myssyfarmi, NOUKI, Onnela Design, Paja, Pauliina Rundgren HandiCrafts, Poppa, PUF Design Market, Punainen Norsu, Punainen Ruukku, RCM, Reindeer Longboards/WoodWorkShop, Saana ja Olli, Sagalaga Design, Second Chance, Signed, Snowball Company, Studio Collage, Susanna Junttila & Jatta Palovuori, Teemu Järvi Illustrations, Teija Helin Design, THINK TODAY, Tonfisk Design, Uhana Design, UNIQECO, Uploud Audio, Vanamo Deco, Verso Design, Vesa Aaltonen ja Woobs.

Sukselan koulun tunnelmalliset joulumyyjäiset

Missä: Sukselankoulu, Sukselantie 589, Paimio

Milloin: Su 11.12.2016 kello 11–14

Mitä: Paikallisia herkkuja, joulukoristeita, joululahjoja. Buffetista riisipuuroa ja rusinasoppaa, joulutorttua ja glögiä.

Joulumyyjäiset Kuusjoen koululla

Missä: Ylikulmantie 317, Kuusjoki

Milloin: Su 11.12. klo 13:00 – 15:00

Mitä: Kuusjoelaisten yhdistysten ja yksityisten yhteiset joulumyyjäiset. Myynnissä jouluisia tuotteita, kahvia ym sekä joulupuuroa. Joulupukki.

Koko viikonlopun myyjäiset:

Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat

Missä: Vanha suurtori, Turku

Milloin: 10.–11.12. ja 17.–18.12.2016.

Mitä: Markkinatorilla runsaasti myyjiä ympäri Suomea ja aina ulkomailta asti. Myyntikojuissa laaja valikoima käsityöläisten taidonnäytteitä, kuten luonnonmateriaaleista tehtyjä tuotteita, koriste-esineitä, asusteita, hienoa taidetta ja jouluisia herkkuja. Vanhan ajan markkinatunnelmaa ovat luomassa monenlaiset teatteri-, musiikki- ja sirkusesitykset. Pukin pajalla tapaat Joulupukin perheineen.

Turku Design Now! joulumyyjäiset

Missä: Tonfisk Designin tiloissa, Ketarantie 16, Turku

Milloin: 9. -11.12.2016 sekä 17. – 18.12.2016, kello 10-17.

Mitä: Mukana Klo Design, KUI Design, Punainen Norsu, Kotona Design, sekä Tonfisk Design. Paikalla on myös uusia yrityksiä muualta Suomesta. Glögitarjoilu ja arvontaa.

Kultaisen Omenan Killan joulumyyjäiset

Missä: Luostarinmäen käsityöläismuseo, Vartiovuorenkatu 2, Turku

Milloin: 26-27.11., 3.-4.12. sekä 10.-11.12

Mitä: Käsitöiden lisäksi kamarista voi ostaa myös kahvia ja joululeivonnaisia sekä arpoja. Museon sisäänpääsymaksu.

Vanhan joulun tunnelmaa Iso-Puolalassa

Missä: Puolalanpuisto 7, Turku. Iso-Puolala sijaitsee Puolalanpuistossa Rauhankadun päässä.

Milloin: la 10.12.2016 kello 12–16, su 11.12.2016 kello 12–16

Mitä: Joulupuoti tarjoilee monenlaista käsityötä, mm. taidokkaita kransseja sekä runsaasti antiikkia ja vanhaa tavaraa. Kahvitupa.

Villin joulumyyjäiset

Missä: Kulttuuritalo Villi, Vähäsillankatu 9, Salo

Milloin: 8.-11.12.2016, pe 12 – 18, la-su 10 – 16

Mitä: Päivittäin vaihtuvia tuotteita/myyjiä. Villin kahvilasta edullista keittoa, kahvia, glögiä ja leivonnaisia. ProRantakivet järjestää.

Käsityökeskuksen joulutori

Missä: Rummunlyöjänkatu 2, Salo. Sinisen talon siivessä, puusillan kupeessa.

Milloin: 27.11.–18.12. kello ma-to 10-16, pe 10-14, la-su 12-16.

Mitä: Runsaasti käsitöitä pehmeisiin ja koviin paketteihin, kodin tekstiilejä, mattoja, koruja, leivonnaisia ja paljon muuta joulun tunnelmaa tuomaan.

Myyjäistiedot on kerätty TS-Yhtymän lehdistä, tapahtumakalentereista ja Facebookista.