Pyhärantalainen valtuutettu teki aloitteen kuntaliitoksesta

Pyhärantalainen valtuutettu Asko Tanhuanpää (kok) on tehnyt valtuustoaloitteen kuntaliitosneuvottelujen aloittamisesta Rauman kanssa. Valtuuston varapuheenjohtajana toimivan Tanhuanpään mukaan liitos Rauman kanssa auttaisi kuntaa selviämään taloudellisista haasteista ja turvaisi palvelut tulevaisuudessa.

Päätöksentekokoa viime aikoina leimanneet erimielisyydet ovat Tanhuanpään mukaan vauhdittaneet aloitetta. Rakentavan yhteistyön sijaan osa päättäjistä on keskittynyt rettelöintiin omien päämääriensä läpiviemiseksi.

– Valitustehtailu on tullut maksamaan kunnalle 30 000 euroa. Tämä on tyhmintä, mitä pienessä kunnassa voi tehdä, hän totesi maanantai-iltana valtuuston kokouksessa.

Tanhuanpää sanoo Pyhärannan säilyvän, vaikka liitos Rauman kanssa toteutuisi.

– Olen asunut täällä suurimman osan elämästäni, ja sanon mielelläni nyt ja jatkossakin olevani pyhärantalainen.

Pyhärannan liittymistä Raumaan on puuhattu ennenkin, vaikka viime vuodet ovatkin olleet hiljaisempia tällä saralla. Kuntien mielenkiintoa liitokseen on vähentänyt osittain sote-uudistus, joka toteutuessaan siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut pois kunnilta.

Vuoden 2014 marraskuussa Pyhäranta lopetti kuntaliitosneuvottelut Uudenkaupungin, Rauman ja Eurajoen kanssa. Pyhänrannan virkamiesjohdosta ja luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä katsoi, että liitokset eivät ole ajankohtaisia. Myös muut neuvottelukumppanit ilmoittivat silloin olevansa haluttomia liitokseen.

Pyhäranta äänesti kuntaliitoksesta Rauman kanssa myös vuonna 2008. Silloin valtuusto päätti äänin 13–7 säilyttää kunnan itsenäisenä.

