Rap-messun kehittäjä hakee kirkkoherraksi Laitilaan

Laitilan seurakunnassa avoinna olevaan kirkkoherran virkaan tuli 11 hakemusta. Seurakuntaa vuodesta 1995 luotsannut kirkkoherra Kari Aalto jää eläkkeelle ensi vuoden huhtikuussa.

Hakijoiden joukossa on muun muassa Pyhärannan kirkkoherraksi keväällä valittu Petri Laitinen. Kustavin vt. kirkkoherran tehtävistä Pyhärantaan kesällä siirtynyt Laitinen tunnetaan uudistajana. Åbo Akademista teologian tohtoriksi kaksi vuotta sitten väitellyt Laitinen on tuonut rytmimusiikkia seurakunnan tapahtumiin.. Hän on kehittänyt muun muassa rap-messun, jossa saarna räpätään.

Avoinna olevaa virkaa ovat hakeneet Laitisen lisäksi Pöytyän seurakunnan kappalainen Juha Dubbe, Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkoherra Kalle Elonheimo, Noormarkun seurakunnan kappalainen Tapio Hietalahti, Salon seurakunnan kappalainen Marika Huhtasalo, Rauman seutakunnan sairaalasielunhoitotyön seurakuntapastori Sari Järnfors, Uudenkaupungin seurakunnan kappalainen Samuel Mäkinen, pastori Mertsi Saarela, Euran seurakunnan seurakuntapastori Sami Tolvanen, Ulvilan seurakunnan kappalainen Olli-Matti Vuori ja Eurajoen kristillisen opiston rehtori Mirja Vuoristo.

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla Laitilan seurakunnan kirkkovaltuustossa.

