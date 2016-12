Varsin mobiilia: Omat terveystiedot kännykässä

|

Mittaat verenpaineen useita kertoja päivässä ja kirjaat tulokset mobiilisovellukseen. Terveysalan ammattilainen tarkkailee arvojen kehittymistä ja antaa palautetta auttaako uusi lääkitys. Tässä esimerkki, miten toimii Jarl Eklundin yrityksen kehittämä mobiiliapplikaatio.

Verenpaineen lisäksi sovelluksessa voi seurata vaikkapa unta, painoa, mielialaa tai lähes mitä tahansa, jota pystyy itse mittaamaan ja arvioimaan. Terveydenhoitoon ja hyvinvointiin liittyviä applikaatioita on juuri nyt tarjolla paljon. Yksi niistä on Eklundin Myhealthway. Vuodesta 2012 sovellusta tiiminsä kanssa kehittänyt startup-yrittäjä toivoo Turun kaupungilta ja koko terveydenhoitoalalta avoimempaa suhtautumista alan uusiin keksintöihin.

– Muuttuva hoitoprosessi voisi hyödyntää laajemmin uutta tekniikkaa. Faktahan on se, että koskaan aikaisemmin it-ratkaisut eivät ole olleet niin edullisia kuin nyt, sanoo Eklund.

Mikä sovellus on nimeltään?

– Myhealthway Omaseurantapalvelu.

Miten se toimii?

– Sovellus sopii terveyden, elintapojen ja hyvinvoinnin seurantaan. Sovellukseen kuuluu ammattilaisohjaus, eli lääkäri, sairaanhoitaja tai esimerkiksi valmentaja seuraa mittaustuloksia. Henkilö kirjaa sovittuja asioita sovellukseen ja valtuutettu alan ammattilainen pääsee katsomaan niitä. He voivat myös viestitellä sovelluksen kautta. Sovelluksen avulla ammattilaisella on suora näkyvyys henkilön tilanteeseen. Hän näkee esimerkiksi, purevatko hoitoon tehdyt muutokset toivotulla tavalla, kertoo Jarl Eklund.

Mistä sen voi ladata?

– Applen App Storesta ja Googlen Play-kaupasta. Tällä hetkellä homma toimii niin, että lääkäri, sairaanhoitaja tai muu alan asiantuntija avaa sovellukseen tilin asiakkaalleen. Myöhemmin on tulossa versio, jossa asiakas voi avata oman tilin ja liittää siihen asiantuntijan.

Mikä on sovelluksen hienous?

– Helppokäyttöisyys ja räätälöitävyys. Tätä on melkein liian helppo käyttää. Siksi käyttöä on myös helppo opettaa.

– Meillä on järjestelmä, jonka avulla voidaan aktivoida vaikkapa koko Suomen kansa yhdessä iltapäivässä seuraamaan omaa terveyttään. Sovellus voidaan tarvittaessa liittää terveyskeskuksen tai yksityisen lääkäriaseman potilastietojärjestelmään.

Miten sovellus tulee muuttamaan maailmaa?

– Tämän avulla voidaan muuttaa hoitoprosessia enemmän yksilökohtaiseksi. Muuttuva hoitoprosessi voisi hyödyntää laajemmin uutta tekniikkaa. Kysymys kuuluu, onko terveydenhoidon ammattikunta valmis näin tiiviiseen potilasseurantaan.

– Mittaukset ja tuntemukset kerryttävät tietokantaa sovellukseen. Ajan saatossa näkyvyys potilaan tilanteeseen paranee.

Mistä tuli idea tähän?

– Olin töissä Nokiassa tiimissä, joka kehitti vastaavaa ideaa diabeteksen seuraamiseen. Kun lähdin Nokiasta, tein sopimuksen idean jatkokehittämisestä omassa yrityksessä.

Tuottaako sovellus jo jotain?

– Tällä hetkellä sovellus on kaupallistamisvaiheessa. Olemme saaneet mm. Tekesiltä rahoitusta sovelluksen kehittämiseen.

Mitä seuraavaksi?

– Teemme Myhealthwaystä version, jonka käytön voi aloittaa kuka tahansa ilman että tilin luomiseen tarvitaan ammattilaisen aloite. Lisäksi tuomme palveluun videoasioinnin. Haemme rahoitusta tämän seuraavan vaiheen toteuttamiseen, sanoo Eklund.

Kuvat: TS/Riitta Salmi.

Juttu on osa Varsin mobiilia -sarjaa. Sarjan aikaisemmin julkaistuja osia voit lukea täältä.