Vertailu: Junnujen jääaika on kalleinta Paimiossa ja Kaarinassa

Jääaika maksaa sievoisen summan Paimion jäähallissa, jossa treenaavat Paimion Hakan juniorikiekkoilijat. Parhaimpien treenituntien listahinta on 175 euroa. Yksityinen jäähalliyhtiö antaa jääaikaa eniten ja sitoutuneesti ostavalle seuralle noin 10 prosentin alennuksen, jolloin esimerkiksi illan parhaimmat harrastustunnit maksavat 150 euroa. Kaupungin tukea jääaikamaksuihin seura ei saa.

Myös Kaarinassa Kaarinan Kiekkopojat maksaa 150 euroa jäätunnista. Summa on hieman markkinahintaa alempi oman kylän seuroille. Kaupunki omistaa jäähallikiinteistön, mutta toimintaa isännöi yksityinen jäähalliyhtiö.

Halvimmalla jääaikaa saa puolestaan Naantalista, jossa VG-62:n juniorit maksavat vain nimellisen summan jäätreeneistä. Kaupunki omistaa jäähallit ja tukee toimintaa mahdollistamalla hyvin edullisen luisteluajan. Jäätunnin hinta on 7 euroa.

Laitilassa Laitilan Jyske maksaa jäähallin ajasta 37,50 euroa tunti. Se on maakunnan vertailussa hyvin edullinen. Kaupunki on mukana jäähalliyhtiössä.

Seuran jääkiekkojaoston puheenjohtaja Markku Mäkilä on täynnä sulaa kiitollisuutta, kun hän kuvailee Naantalin harrastusmahdollisuuksia.

– Olemme todella kiitollisia kaupungille tästä mahdollisuudesta. Tätä kiitollisuutta on vaikea sanoin kuvailla, Mäkilä kertoo.

Paimiossa tunnelma on toisenlainen.

– Jäämaksut vievät joukkueen budjetista 70–75 prosenttia. Meillä on Paimiossa Varsinais-Suomen kallein jääaika, kuvailee 2004 syntyneiden poikien paimiolaisjoukkueen joukkueenjohtaja Vesa Hällfors.

Jääkiekkoa harrastavan pojan vanhempien rahapussissa ero kahden seuran välillä ei kuitenkaan näy isommin. Paimion Hakan 04-syntyneiden joukkue kerää pelaajiltaan 140 euroa kuukaudessa. VG-62 vastaavassa joukkueessa kuukausimaksu on 120 euroa.

Lisäksi jokainen pelaaja maksaa Paimion Hakalle kaudesta 55 euroa. Naantalissa seuramaksu kuuluu osana kuukausimaksuun. Paimiossa myös lisenssi ja mahdollinen vakuutusmaksu jäävät jokaisen pelaajan omalle kontolle.

Kaarinassa laskutus on erilaista. 2005-syntyneiden junioreiden joukkue kerää pelaajalta 700 euroa koko kaudesta: 350 euroa maksetaan syksyllä ja saman verran kevätkaudella. Kiekkopojissa ei ole tällä hetkellä 2004-syntyneiden joukkuetta.

Miten Paimion Hakassa pidetään kuukausimaksu alhaalla?

– Meillä tehdään valtavasti talkoita. Niitä on lähes viikoittain. Vanhemmat jakavat esimerkiksi lehtiä kerran viikossa. Meillä on erittäin hyvä talkoo- ja yhteishenki joukkueessa, Hällfors toteaa.

– Minulla on ajokortti, joka oikeuttaa ajamaan linja-autoa. Se tuo vähän helpotusta kustannuksiin, kun ei tarvitse vuokrata kuljettajaa bussimatkoille.

Kuukausimaksuissa kalleinta harrastaminen on Turussa, jossa TPS:n 04-joukkueet maksavat 150–200 euroa kuukaudessa. Kesällä summa on huomattavasti pienempi. Tämä on käytössä monessa muussakin joukkueessa.

Joukkueen kausibudjetti on riippuu paljon siitä, käykö joukkue turnauksissa sarjapelien lisäksi. Esimerkiksi Kaarinan Kiekkopojat keskittyvät pelkästään sarjapeleihin.

– Todellinen kuukausikustannus on meillä varmasti satasen kalliimpi kuin nyt perittävä summa, jos kaikki kulut ja ylimääräiset turnausmatkat otetaan mukaan, Paimion Hällfors laskee.

Uudenkaupungin Jää-Kotkat on lähdössä turnaukseen Ruotsiin pääsiäisenä. Reissu maksaa noin 360 euroa per pelaaja. Raha turnaukseen kerätään kausibudjetista erillisenä.

Jääkiekkokustannusten nousu huolettaa alueellisesti ja myös valtakunnallisesti. Kustannukset puhuttavat vuodesta toiseen esimerkiksi Länsirannikon aluehallituksessa.

– Vanhemmat aiheuttavat kustannuksia juniorijääkiekossa. Kausi voidaan viedä läpi noin 15 000 eurolla, mutta jos vanhemmat päättävät, että lähdetään vaikka Prahaan asti turnaukseen, se nostaa kustannuksia reippaasti, kuvailee Loimaan Rocketsien Jarmo Sillanpää.

Hän on mukana myös aluehallituksen kilpailuvaliokunnassa.

Turussa TPS tarkistaa jokaisen joukkueen budjetin hyvissä ajoin ennen kauden alkua, sillä joukkueet voivat omilla valinnoillaan tehdä kaudesta todella kalliin.

– Tämän on tarkoitus karsia ylilyönnit ja varmistaa TPS-laadun mukainen toiminta. Ylilyöntejä ei enää ole tullut, kertoo toiminnanjohtaja Roope Paltta.

Naantalin Markku Mäkilän mukaan junioriurheilussa vapaaehtoistoiminta on kuihtumassa hyvää vauhtia.

– Näen sen niin, että me olemme urheiluseura, joka myy jääkiekko-nimistä tuotetta. Perheet ostavat tätä tuotetta. Sellaista seurarakkautta ei enää ole, että talkoita tehtäisiin loputtomasti.

Loimaan Rockets maksaa yksityisen jäähalliyhtiön jäätunnista 120 euroa. Kaupunki tukee seuran toimintaa pienellä kohdeavustuksella vuodessa.

– Tuki on hyvin nimellinen, eikä se kata kuin muutaman prosentin kustannuksista, kuvailee seuran puheenjohtaja Jarmo Sillanpää.

Huomattavasti halvempaa luistelu on esimerkiksi Uudessakaupungissa, jossa jäätunti maksaa Uudenkaupungin Jää-Kotkien joukkueille 38 euroa. Kaupunki omistaa jäähallin. Laitilassa luisteluaika maksaa 37,50 euroa. Myös siellä kaupunki on yksi jäähallin omistajista.

Somerolla kaupunki tukee jääkiekkoharrastusta jääajan sponsoroinnilla. Someron Pallon Juniorit saavat jääaikaa 75 euron tuntihintaan. Somerolla 04-joukkueen maksut ovat poikkeuksellisen alhaiset. Joukkueen jäseniltä laskutetaan 300 euroa kaudessa (elo–huhtikuussa).

– Vanhemmat kuljettavat ja kannustavat. Meillä on tässä suhteessa esimerkillinen joukkue. Talkootöitä meillä ei tehdä ollenkaan. Sen sijaan meillä on paljon paikallisia yrityksiä sponsoreita, kuvailee joukkueenjohtaja Jari Vaittinen.

– Kausi maksaa joukkueelle noin 10 000 euroa. Vanhemmat maksavat siitä noin 3 000 euroa, jatkaa Vaittinen.

Konstit ovat monet jääkustannusten tasaamiseen

Paimion Haka on kehittänyt oman systeemin jääajan hinnoitteluun. Seura puhuu ns. jääpoolista. Jokainen seuran pelaaja maksaa yhdestä viikkotunnista jäällä saman hinnan, 50 euroa kuukaudessa. Hinta on sama riippumatta joukkueen koosta, pelaajien iästä tai harjoittelun ajankohdasta.

– Tämä systeemi takaa sen, että jos harrastajamäärissä tulee kuoppaa murrosiässä, niin jääajasta ei tule kohtuuttoman kallista harvoille pelaajille. Pitkällä aikavälillä summa menee tasapuolisesti, kuvailee Hakan jääkiekkojaoston puheenjohtaja Tapio Hörkkö.

Salon Kiekkohait tasaavat myös jäähintaa omalla tavallaan. Seuran joukkueet harjoittelevat kahdessa hallissa, joista toinen on kaupungin omistama ja alle 18-vuotiaille luistelijoille ilmainen. Toinen jäähalli perii kaupungin tuen jälkeen jääajasta 77 euroa tunnilta. Kiekkohaiden joukkueet maksavat jäästä 50 euroa per tunti riippumatta siitä kummassa hallissa harjoitukset pidetään.

Myös TPS:n juniorijoukkueet harjoittelevat ilmaisissa ja maksullisissa halleissa. Impivaarassa ja Varissuolla jääaika on ilmaista, mutta se ei riitä seuran tarpeisiin. TPS ostaa lisäksi jääaikaa Kupittaalta ja Artukaisista 126 000 eurolla vuodessa. Joukkueet maksavat tasaisesti jään käytöstä, vaikka treenit pidettäisiin ilmaisissa halleissa.

Tarvasjoella TarU Hockey pelaa paikallisessa hallissa, jonka ainut tavoite on tuottaa jääaikaa seuralle.

– Yhtiö ei tavoittele voittoa. Tunnin jääaika maksaa 110 euroa, seuran toiminnanjohtaja Lauri Isotalo.

Tarvasjoella jääajan kustannuksia jaetaan, niin että jäällä harjoittelee samaan aikaan kaksi joukkuetta. Tämä on mahdollista kun joukkueet ovat sopivan pieniä.

Uudessakaupungissa tyttöjoukkue treenaa samaan aikaan poikien kanssa. Naantalissa taas treenataan ryhmissä, jotka on koottu tason mukaan.