Käytä sitä

Hyvää vuotta 2017 kaikille lukijoille!

Arvon vuoden teeman tammikuun aikana heränneistä ajatuksista, ja ainakin kohtuus näyttää vaativan lähempää tarkastelua. Kohtuus töissä, parisuhteessa, koulussa ja ihmissuhteissa on vuori: toppatakin vuori, Mount Everest -vuori, pyykkivuori, vaatimusvuori. Vuoraamme vaatteet ja tilkimme hirsien välit, jotta meillä olisi lämmin. Toisenlaisia vuoria on raskas kiivetä, ja siellä ylhäällä on kovin yksinäistä ja kylmää. Dokumentit valtavien vuorien huipulta saavat meidät ihmettelemään: voiko ihminen nähdä näin paljon kerralla? Kyllä voi. Kohtuus on vuori ja näköalapaikka, lintutorni ja ikkunanpesijän tikkaat.

Käyttäytymisen ja kohtuuden yhdistäminen on haastavaa. Käyttäydy kohtuudella tarkoittaa samaa kuin käyttäydy sopivasti, mukavasti, miellyttävästi, hyväksyttävästi. Se merkitsee meille arvokkuutta ja kunnioitusta. Syyllisyys ja häpeä kalvavat, kun kohtuus kärsii maailmassa puutetta. Vieraat rellestävät liiaksi, oma toiminta ylittää rajat. Kohtuus on janoinen ja karhea.

Miten ihmisten kanssa siis toimitaan? Muut näyttävät malliesimerkkiä. Toisen kiroamista maan kellariin, vihamielistä ryhmäytymistä ja kivisten lumipallojen heittelyä aikuisten ihmisten kesken. Näyttää siltä, ettei ole helppoa olla ihminen.

Ihminen ei uhkaa toisen tonttia liikkumalla omalla tontillaan. Usein hän astuu jalallansa toisen nurmikolle, koska haluan tulla käymään lämpimässä talossa ja koska hänellä on välillä kylmä yksin. Toisen ihmisen luota voi löytyä jotain, minkä on lukinnut omaan komeroon. Esimerkiksi, kun muutimme perheeni kanssa nykyiseen taloomme, pakastin ei mahtunut komeron ovesta ulos. Mietimme, miten se oli saatu sinne, ja totesimme, että komero oli kai rakennettu tai remontoitu sen jälkeen, kun pakastin oli joutunut sinne. Juuri niin elämässä voi käydä.

Oman talon lämmitys reistailee usein. Ihminen ei tiedä toisen kotiintuloaikaa eikä suihkuvuoroja, mutta tietää, että siinä talossa on hyvä olla ja haluaa kaikesta huolimatta tulla vierailulle, olla utelias ja oma itsensä. Hän kuitenkin saattaa käyttäytyä kuin norsu Alvar Aallon maljakossa ja ymmärtää hitaasti talon säännöt, koska hänen omassa kodissansa ollaan eri tavalla.

Kohtuus on turvallisempaa kuin suvaitsevaisuus tai pelko. Kohtuus on hyvä. Käytä sitä.

Nimeni on tästä eteenpäin Jasmiina Siivonen avioitumisen johdosta 🙂 Näillä eväillä jatketaan.