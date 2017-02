Laitilan lukion rehtori valittu rehtoriksi Ulvilaan

|

Laitilan lukion rehtori Marianne Nurmo-Heikkilä on valittu Ulvilan lukion rehtoriksi. Nurmo-Heikkilä on valittu virkaan 1. toukokuuta lähtien, mutta hän siirtyy hoitamaan tehtävää viransijaisena jo 27.2. Niinpä Nurmo-Heikkilä lopettaa työt Laitilassa jo ennen talvilomaa eli ensi viikon jälkeen.

Nurmo-Heikkilä aloitti Laitilan lukion rehtorina vuonna 2013, kun hänen edeltäjänsä Hannu Stenholm jäi eläkkeelle. Nurmo-Heikkilä siirtyi Laitilan lukion rehtoriksi Ulvilan yhteiskoulun rehtorin virasta.

Laitilassa ei uuden rehtorin hakua ole vielä käynnistetty, sillä Nurmo-Heikkilä ei ole irtisanoutunut virastaan. Nurmo-Heikkilä aloittaa työt Ulvilassa niin, että on Laitilan lukion rehtorin virasta virkavapaalla.

– Olemme käyneet neuvotteluja lukion sisäisistä sijaisuusjärjestelyistä, kertoo Laitilan sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.

Rehtorin virkaa ei voida julistaa avoimeksi ennen kuin virka todella jää ilman haltijaa.

– Näillä näkymin sijaisuusjärjestelyt kestävät ainakin tämän kevätkauden.