Laitilan Marika Polso valittu Akselin johtoon

Laitilan sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso on valittu Perusturvayhtymä Akselin johtajaksi. Vuonna 2010 perustettu Akseli vastaa Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja ikäihmisten palveluiden järjestämisestä.

Polso aloitti Laitilan sote-johtajana keväällä 2014 sen jälkeen, kun Laitilan edellinen sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen oli valittu sote-johtajaksi Uuteenkaupunkiin. Polso tuli Laitilaan Taivassalon perusturvajohtajan paikalta.

Polson valinta Akselin johtoon varmistui vasta viime keskiviikkona, eikä hän vielä perjantaina tiennyt esimerkiksi sitä, milloin hän aloittaa uudessa tehtävässään.

– Ihan hyvillä mielin lähden kohti uusia haasteita. Tulevassa tehtävässä karttuu taas aivan uudenlaista osaamista, Polso sanoo.

Hän kuvailee seuraavien viikkojen olevan Laitilassa haikeita.

– Meillä on aivan mielettömän hieno työporukka sote-puolella, mikä on tehnyt työssä olosta Laitilassa kivaa, Polso kiittelee