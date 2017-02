Robotti viihdytti Terveyskodin väkeä

|

Laitilan Terveyskodin päivää kävi piristämässä epätavallinen vieras, humanoidirobotti Zora. Zora osaa tanssia, jutella suomeksi ja pelata pelejä, kuten kivi-paperi-sakset-leikkiä.

Terveyskodin kuntoutujat ja asukkaat tuumivat, etteivät ole ennen tällaista robottia nähneetkään. Yhteisen tutustumishetken tarkoituksena on muun muassa kokeilla robotin vetämää jumppaa.

Robotti on tarkoitettu hoiva-alan vuorovaikutuskäyttöön: esimerkiksi lapsille sairaalaan lieventämään jännitystä tai vanhemmille ihmisille vaikkapa jumppaohjaajaksi.

– En usko, että robotit tulevat korvaamaan ihmistä, eikä se ole tarkoituskaan. Voimme kuitenkin käyttää tekniikkaa avuksi erilaisissa toiminnoissa, kuvailee Minna Laine hoivarobotiikan maahantuontia ja konsultointia tekevästä Meditas-yrityksestä.

Zora-robotti on tehty Ranskassa ja ohjelmoitu Belgiassa keskittymään hyvinvointiin. Suomeen tällainen robotiikka rantautui vuonna 2015.

Terveyskoti harkitsee robotin hankkimista seuralaiseksi. Terveyskodin myynti- ja kehittämispäällikkö Paulina Iiskala kuvailee, että enemmän apua olisi, jos robottia kehittäisi tulevaisuudessa siihen suuntaan, että se pystyisi antamaan syöttöapua tai noukkimaan tavaroita.

Terveyskodissa on ollut kävelyrobottilaite jo viisi vuotta. Kävelyrobotin avulla pystytään kuntouttamaan entistä tehokkaammin.

– Kävelyrobotteja on Suomessa vain 4–5. Olin yllättynyt, että yksi niistä on täällä Laitilassa. Se on osoitus siitä, että myös pienissä yksiköissä voidaan hyödyntää robotiikkaa, eikä vain isoissa kaupungeissa. Täällä tehdään todella uraauurtavaa työtä, Minna Laine sanoo.

