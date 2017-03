Laitilassa valtuustopaikkaa tavoittelee 83 ehdokasta

|

Seitsemän istuvaa valtuutettua ei asetu ehdolle, viisi valtuutettua loikannut Laitilan Omat -yhteislistalle.

Kuntavaalien ehdokasasettelu päättyi eilen tiistaina kello 16, jolloin viimeistään ehdokaslistat tuli jättää kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Laitilassa on jaossa 31 valtuustopaikkaa, joita tavoittelee kaikkiaan 83 ehdokasta kahdeksalta eri listalta. Nykyisessä valtuustossa on 35 jäsentä ja heistä uutta paikkaa tavoittelee 28 valtuutettua.

Eniten valtuustopaikastaan luopuneita on suurimmassa valtuustoryhmässä eli keskustassa, jonka valtuutetuista neljä ei asetu huhtikuun kuntavaaleissa ehdolle. Keskustapuolueen valtuutetuista paikkansa jättävät Helvi Kähkölä sekä Matti Lehmuskallio, Mika Seikola ja Tommi Vippola.

Ehdolla eivät ole myöskään asettuneet valtuutetut Tommi Vainiotalo (ps), Juha Nurminen (kok) luopuvat paikastaan, samoin kuin kristillisten ainoa valtuutettu Birgit Kinnanen. Kinnasen myötä puolue katoaa kokonaan Laitilan valtuustokentästä, sillä kristillisillä ei ole tulevissa kuntavaaleissa yhtään ehdokasta.

Tulevien vaalien ja valtuustokauden kannalta mielenkiintoista on, että peräti viisi istuvaa valtuutettua on ehdolla kokonaan uudella yhteislistalla. Kokoomuksen valtuutetut Nina Arokoivu, Elisa Kivi-Jalonen, Soile Mäkelä ja Jarkko Männistö sekä keskustasta loikkaava valtuutettu Juha Raittinen ovat ehdolla Laitilan Omat -yhteislistalla.

KUNTAVAALIEHDOKKAAT LAITILASSA:

Itsenäisyyspuolue

Aitakari Henri, Kuusisto Janne.

Kansallinen Kokoomus

Aho Virve, Haijanen Pauliina, Honkanen Hannu, Koivusalo Ulla-Maija, Koskinen Lea, Kupiainen Jarkko, Kuronen Kyösti, Peltola Heikki, Perkkola Jussi, Raitamäki Anttoni, Simula Emil, Sinisalo Terhi, Sjölund Martti.

Laitilan Omat -yhteislista

Arokoivu Nina, Elo Marko, Jalonen Topi, Kesäläinen Anu, Kivi-Jalonen Elisa, Mäkelä Soile, Männistö Jarkko, Raittinen Juha, Valtonen Moonika.

Perussuomalaiset

Aittakari Robin, Johansson Tommi, Lehtonen Ari, Rantanen Timo, Saarinen Sirkku, Vainiotalo Lea.

Pro Vakka-Suomi -yhteislista

Aalto Vesa-Ville, Alavesa Heikki, Heinonen Timo, Mattila Niina, Rinne Seppo, Urhonen Veikko.

Sosiaalidemokraattinen puolue

Elo Paula, Elokoski Mauri, Huunonen Riikka, Hämäläinen Pauliina, Kiveinen Jari, Lahtonen Hanna, Laihonen Juho, Laine Kari, Lehtola Seppo, Mäki-Kamppi Seppo, Pokki Pertti, Veranen Jukka, Virtanen Tero.

Suomen Keskusta

Aula Juho, Friman Henna, Hannula-Kaisko Päivi, Hemmilä Terhi, Jalonen Katri, Ketoniemi Ari, Kinnala Mika, Kuisma Eero, Kuusisto Pekka, Kylä-Heiko Tapio, Laaksonen Santeri, Laurila Juha, Lähteenmäki Markku, Mäki Markku, Mäki-Arvela Jarmo, Nurminen Sauli, Raisto-Elo Tanja, Rinne Juha, Ruusuranta Karoliina, Saarela Riikka, Saari Susanna, Saloniemi Riitta, Setälä Anna, Sosala Riina, Toivola Mika, Torikka Oskar, Ukkonen Erja, Viljanen Matti, Vuola Hanna, Vuorio Tuomas.

Vihreä Liitto

Huuhka Mika, Linkki Erja, Mutka Marja-Liisa, Tuomi Maria.

