Ulkomaalaisen miehen epäillään raiskanneen nuoren tytön Laitilassa

|

Ulkomaalaisen miehen epäillään raiskanneen alaikäisen tytön Laitilassa muutama kuukausi sitten. Asiasta on tehty rikosilmoitus ja se päätyy syyttäjän syyteharkintaan, kertoo komisario ja tutkinnanjohtaja Kirsi Koskinen Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Asiasta ei ole tiedotettu medialle tätä ennen. Koskinen muistuttaa, että poliisi ei aina tiedota kaikesta.

– Alun perin emme nähneet tiedottamisen tarvetta. Seksuaalirikoksista harvoin tiedotetaan, koska ne ovat niin yksityisiä asioita. Tiedottamisohjeet lähtevät siitä, että jos asia herättää ihmisten mielenkiinnon, siitä kerrotaan, Koskinen selvittää.

Laitilan valtuusto & kaupunkilaiset -nimisessä Facebook-ryhmässä keskustelu aiheesta on roihahtanut ja poliisin tiedottamiskynnys ylittyi.

FB-ryhmässä nettipoliisi, ylikonstaapeli Outi Leppäjoki Lounais-Suomen poliisilaitokselta kommentoi keskustelua julkisesti ja virallisesti poliisin statuksella jo viime viikolla. Hän kertoi ryhmässä, että rikosilmoitus on tehty ja että poliisi on suorittanut aktiivisesti esitutkintatoimenpiteitä asian selvittämiseksi.

Lisäksi hän kirjoitti, että kyseinen epäilty ulkomaalaismies tullaan siirtämään pois Laitilan vastaanottokeskuksesta.

Miksi poliisi kertoo asiasta tipotellen some-ryhmässä, mutta ei kerro medialle mitään?

– Nettipoliisi on varmasti tässä kohtaa halunnut rauhoitella vellovaa keskustelua, jotta ihmiset tietäisivät, että asia on poliisin hoidossa, Koskinen arvelee.

Eikö olisi ollut parempi siinä kohtaa tiedottaa suoraan medialle kuin kertoa asiasta some-ryhmässä? Eikö se ole omiaan lietsomaan tilannetta?

– Kyllä siitä varmaan olisi voinut pienen tiedotteen tehdä, Koskinen miettii.

Epäilty ulkomaalaismies asuu Laitilan vastaanottokeskuksessa. Hänet oli tarkoitus siirtää jo viime viikolla Pohjois-Suomeen, mutta siirtokohde vaihtuikin toiseen paikkaan. Koskinen ei haastatteluhetkellä tänään maanantaina osannut vielä sanoa, onko siirto jo tapahtunut.