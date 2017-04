Kotoharjuun kymmenkunta tonttia lisää

|

Laitilan suositulla Kotoharjun asuinalueella on enää muutama vapaa omakotitontti. Kaupunki aikookin toteuttaa alueella kaavalaajennuksen, jotta tontteja saadaan rakentajien tarpeisiin lisää.

Kotoharjun alueen kaavalaajennus on mahdollista toteuttaa vähäisin investoinnein, sillä nyt tonteiksi kaavoitettava maa-alue on kaupungin omistuksessa ja lisäksi kunnallistekniikka on jo rakennettuna lähelle tulevia tontteja.

Kaupungin maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso kertoo, että uusia tontteja on Kotoharjuun tulossa noin kymmenen. Ne sijaitsevat asuinalueen Koilliskulmassa eli Sytkorventien puoleisessa reunassa.

Uusia omakotitontteja saadakseen Laitila on käynnistänyt myös Ilvesvuori–Matovuori-alueen asemakaavoituksen. Ilvesvuoren ja Matovuoren alueelle tulevien tonttien määrää maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso ei vielä lähde arvioimaan.

Palmulaakso kertoo, että alueelle tulevien tonttien määrään ja sijaintiin vaikuttaa esimerkiksi se, millaiseksi maapohja osoittautuu.

