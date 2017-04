Päiväkodin väistötiloiksi suunnitellaan parakkeja

|

Laitilan tekninen johtaja Mika Raula kertoo, että vakavien sisäilmaongelmien vuoksi tyhjennetyn Pähkinäpensaan päiväkodin toiminta saatetaan siirtää vuokrattuun parakkipäiväkotiin.

Ongelmana on, ettei reilun 100 lapsen päiväkodin toimintaan tahdo löytyä tarpeeksi väistötiloja.

– Yksi vaihtoehto on, että väistötiloiksi vuokrataan päiväkotikäyttöön tarkoitettuja parakkeja.

Tällä hetkellä kaksi päiväkodin esikouluryhmää toimii väistötiloissa Kappelimäen koulussa ja muut ryhmät ovat majoittuneet kaupungintalon kellarikerrokseen.

– Kappelimäessä ei kuitenkaan enää syksyllä ole ylimääräisiä tiloja päiväkodin eskareille. Kaupungintalolla lapset taas ovat sellaisissa tiloissa, joita pitäisi kiireesti päästä remontoimaan, Raula kertoo tilanteesta.

Kaupungintalon kellarikerroksen remontti on ajoitettu tälle vuodelle ja tiloihin on muuttamassa neuvola.

– Neuvola ei pääse muuttamaan ennen kuin remontti on tehty.

Raula kertoo, että sisäilmatutkimukset Pähkinäpensaan päiväkodissa jatkuvat edelleen.

– Tällä viikollakin tehdään lisää rakenneselvityksiä. Nyt on tarkoitus käydä kaikki läpi mahdollisimman tarkkaan, jotta ongelmien syy selviää.

Pähkinäpensaan päiväkoti otettiin tammikuussa käyttöön perusteellisen saneerauksen jälkeen. Sisäilmaongelmat ajoivat päiväkodin kuitenkin evakkoon jo muutaman kuukauden jälkeen.