Pyhärannan valtuusto uusiutuu rajuimmin

|

Pyhärannassa aloittaa kesäkuussa 13 uutta valtuutettua. Uudessa valtuustossa on vain kuusi henkilöä, jotka istuivat myös viime valtuustossa.

Pyhärannassa vaalit voitti kokoomus, joka sai yli puolet äänistä. Kokoomuksen ryhmässä uusia on kuusi, kun kaikkiaan ryhmässä on kymmenen valtuutettua.

Keskusta sai uuteen valtuustoon kolme paikkaa. Kaikki keskustan valtuutetut ovat uusia.

Varsinais-Suomessa on paljon kuntia, joissa vähintään puolet valtuutetuista on uusia. Pyhärannan jälkeen eniten uusiutuvia valtuustoja on Mynämäessä ja Marttilassa.

Uudella valtuutetulla tarkoitetaan henkilöä, joka ei ollut mukana nykyisessä valtuustossa.

Ville Aerila (kuvassa) on yksi Pyhärannan uusista valtuutetuista. Hän myös pyrki ensimmäistä kertaa valtuustoon. Kokoomuksen listalta noussut yrittäjä on 31-vuotias perheenisä.

– Päällimmäisenä on halua vaikuttaa asioihin, se perinteinen ”jottain tarttis tehrä” on ollut minun vaikuttimeni, sanoo Aerila.

Aerila näkee, että Pyhärannassa on haluttu ja haettu muutosta. Siksi myös iso osa valtuutetuista vaihtuu.

Pyhärannan kunta on ollut viime aikoina toistuvasti esillä hallinnossa tapahtuneiden kömmähdysten vuoksi.

– Tilanne on aika hyvä, sillä myös pitkään palvelleita on valtuustossa mukana, emmekä kaikki oli noviiseja kunnallisessa päätöksenteossa. On hyvä, että vanhemmilla on tietoa, miten päätökset tehdään virallisesti oikein.

Vähiten valtuusto uusiutuu Varsinais-Suomen kunnista Koskella. Kunnassa oli jaossa 21 paikkaa, joista 16 menee uudelleen valituille. Kosken valtuustossa on vain 5 uutta valtuutettua.

Naantalissa uudelleen valittuja on 31. Kaikkiaan Naantalissa valittiin 43 valtuutettua.

Uusien valtuutettujen osuus

Monessa kunnassa lähes puolet uusia

Aura 19 paikkaa, uusia 8.

Kaarina 51 paikkaa, uusia 22.

Kemiönsaari 27 paikkaa, uusia 14.

Koski 21 paikkaa, uusia 5.

Kustavi 15 paikkaa, uusia 5.

Laitila 31 paikkaa, uusia 12.

Lieto 43 paikkaa, uusia 22.

Loimaa 43 paikkaa, uusia 16.

Marttila 17 paikkaa, uusia 9.

Masku 35 paikkaa, uusia 16.

Mynämäki 35 paikkaa, uusia 19.

Naantali 43 paikkaa, uusia 12.

Nousiainen 27 paikkaa, uusia 12.

Oripää 17 paikkaa, uusia 9.

Paimio 35 paikkaa, uusia 18.

Parainen 35 paikkaa, uusia 16.

Pyhäranta 19 paikkaa, uusia 13.

Pöytyä 35 paikkaa, uusia 19.

Raisio 43 paikkaa, uusia 20.

Rusko 27 paikkaa, uusia 12.

Salo 51 paikkaa, uusia 18.

Sauvo 21 paikkaa, uusia 10.

Somero 35 paikkaa, uusia 15.

Taivassalo 17 paikkaa, uusia 6.

Turku 67 paikkaa, uusia 23.

Uusikaupunki 43 paikkaa, uusia 19.

Vehmaa 21 paikkaa, uusia 9.