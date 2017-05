Ei tämä ole poikkeuksellista, sanoo meteorologi lumesta toukokuussa

|

Viime päivinä lumi- ja raekuuroja on tullut monin paikoin. Moni on hämmästellyt tilannetta, kun maa on toistuvasta valkoinen toukokuussa.

Lumikuurot toukokuussa eivät kuitenkaan ole aivan poikkeuksellisia, mutta eivät myöskään jokavuotisia, kerrotaan Ilmatieteenlaitokselta. Muun muassa äitienpäivänä 14.5.1995 lunta ja räntää satoi maan etelä- ja keskiosassa paikoin runsaasti. Myös vuonna 1981 toukokuun alkupäivinä lumi- ja räntäsateita tuli maan etelä- ja keskiosassa.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen valossa sää on ollut viime päivinä suuressa osassa maata ollut vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen kylmää.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan Suomessa vallitsee loppuviikolle asti kylmä säätyyppi. Paikoin tulee edelleen lumi- tai räntäkuuroja, loppuviikolla myös vesikuuroja. Päivän ylin lämpötila on aluksi +2 ja +8. Tämänhetkisen ennusteen mukaan viikonlopun jälkeen sää näyttäisi lämpenevän hiukan, kertoo Ilmatieteenlaitos.

Tiistain vastaisena yönä koko maassa oli pakkasta. Alin lämpötila mitattiin Lappeenrannassa Konnunsuon asemalla, missä alin mitattu lämpötila oli -8,0 astetta. Maan eteläosassa alimmat lämpötilat olivat monin paikoin -3 ja -6 asteen välillä, mikä on vuodenaikaan nähden poikkeuksellista eli toistuu harvemmin kuin kerran 30 vuodessa. Myös maan keski- ja pohjoisosassa lämpötilat ovat olleet harvinaisen alhaisia.

Toukokuun pitkäaikaiset keskilämpötilat ovat Etelä-Suomessa noin 10 astetta. Viime vuonna toukokuun keskilämpötila oli suuressa osassa maata 3-5 astetta tavanomaista korkeampi ja toukokuussa 20 havaintoasemalla rikottiin toukokuun kaikkien aikojen keskilämpötilaennätys. Erityisesti maan länsiosassa toukokuu oli harvinaisen lämmin, eli se toistuu keskimäärin kerran 10 vuodessa.