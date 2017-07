Katso video: Suunnistajan silmin metsässä! – Kuntorastit keräävät reippaasti yli tuhat suunnistajaa viikon aikana maakunnan metsiin

|

Kuntorastien suosio on nousussa lähes koko Varsinais-Suomessa. Rastit liikuttavat maakunnassa reippaasti yli tuhatta suunnistajaa joka viikko. Kävijöiden määrä on kasvanut ainakin Turussa, Somerolla, Paimiossa ja Laitilassa.

Varsinais-Suomen suurin viikkosuunnistustapahtuma on Turku-Rastit, joka saa parhaimmillaan 350 suunnistajaa metsään.

Paljon suunnistajia kerää myös Peimarin Rastit, jossa osallistujamäärä on noin 200 joka torstai. Suunta on ollut nouseva viime vuosina, kertoo Paimion Rastin puheenjohtaja Jyrki Laine.

Laitilan Jyskeen järjestämät kuntorastit keräävät joka torstai keskimäärin 40 osallistujaa. Viimeiset pari vuotta osallistujamäärässä on ollut pientä nousua, kuvailee Jussi Elo Laitilan Jyskeen suunnistusjaostosta.

– Ihmiset ovat löytäneet suunnistuksen viime vuosina ja huomanneet, että sen ei tarvitse olla kilpailua, kertoo Elo.

Suomen suunnistusliiton mukaan suunnistusbuumi jatkuu, eikä hiipumisesta ole merkkejä.

– Pääkaupunkiseudulla on paljon kuntorasteja, kun taas Turun ympäristössä on paljon ympärivuotista toimintaa. Myös Tampereella, Kokkolassa ja Kouvolassa on erittäin vilkasta juuri nyt, sanoo viestintäpäällikkö Pirjo Valjanen.

Ennen juhannusta suunnistettava Jukola on ollut monena vuonna kuntosuunnistajien kynnyskohta. Sen jälkeen osallistujamäärät ovat laskeneet viikkorasteilla. Näin ei enää kuitenkaan ole.

– Viime vuonna moni seura teki kävijäennätyksiä Jukola-viikonlopun jälkeen, kertoo Valjanen.

Laitilassa kokeillaan tänä vuonna toista kertaa viestimuotoista puulaakiviestiä. Siinä kolmihenkinen joukkue hakee rasteja.

– Se on meille uusi juttu, joka keräsi viime vuonna jo ihan mukavasti osallistujia. Tänä vuonna viesti järjestetään elokuussa.

Laitilan kuntorastit vetävät heinäkuussa henkeä. Se on yksi harvoista viikkosuunnistustapahtumista, jotka pitävät kesällä taukoa. Laitilassa syy on järjestäjälähtöinen: pieni rinki tarvitsee myös vapaita viikkoja.

Suunnistuksesta on tullut perhelaji. Aikuisten ja lasten harrastaminen kulkee käsi kädessä.

– Jos lapsi menee suunnistuskouluun, kuntorasteille lähtee helposti koko perhe. Jos aikuinen ilmoittautuu suunnistuskouluun, hänen lapsensa lähtee usein lasten vastaavaan ryhmään, kuvailee Valjanen.

Perheitä näkyy myös Varsinais-Suomen rasteilla. Esimerkiksi Loimaan iltarasteilla on usein perheitä, joissa on pieniä lapsia.

– Nuorin lapsi nostetaan reppuun tai rinnalle ja vanhempi lapsi on haltioissaan päästessään metsään kävelemään vanhempiensa kanssa, kuvailee Loimaan Jankon suunnistusjaoston puheenjohtaja Heimo Hongisto.

Seurojen mukaan on tärkeää, että aloitteleville ja perhesuunnistajille on tarjolla lyhyitä ja helppoja lenkkejä.

– Sanonta kuuluukin, että liian helppoa rataa ei ole, naurahtaa Hongisto.

Paimion Rastin puheenjohtajan Jyrki Laineen mukaan uudet suunnistajat ovat usein 35–40-vuotiaita naisia.

Turku-Rastien suunnistuskoulussa on naisenemmistö, mutta Turku-Rasteilla sukupuolimäärät ovat melko tasan.

Suosituin kuntosuunnistuspäivä Varsinais-Suomessa on torstai. Silloin järjestetään viisi viikkorastitapahtumaa: Paimiossa, Laitilassa, Somerolla, Loimaalla ja saaristossa.

Harrastaja nauttii usein viikon aikana useista eri suunnistustapahtumista.

Rasti88 järjestää kahden muun seuran ( Auran Vannas ja Yläneen Kiri) kanssa Viikkorasteja maanantaisin.

– Maanantai on hyvin kilpailtu päivä rastien järjestämisessä. Se vaikuttaa varmasti hieman osallistujamäärään. Toisaalta se on meille varmasti oikea päivä, sillä tiistai, keskiviikko ja torstai ovat vielä suositumpia rastipäiviä seudulla, kertoo Rasti88:n ja koko Viikkorastien vastaava Ilkka Nokka.

Laitilan Jyskeen suunnistusjaoston Jussi Elo kuvailee lähirastien määrää osuvasti:

– Lähistöllä pääsee melkein joka ilta rasteille. Maanantaisin on rastit Mynämäessä, tiistaisin Uudessakaupungissa ja keskiviikkoisin Raumalla.

Suunnistusjaoston puheenjohtaja matkustaa työnsä puolesta paljon Satakunnassa. Usein suunnistusvarusteet ovat matkassa mukana.

– Usein työ- tai lomamatkalla tulee katsottua, onko rastitapahtumia lähistöllä. Esimerkiksi Porissa, Eurassa ja Kankaanpäässä olen käynyt työmatkalla suunnistamassa, sanoo Elo.

Kuntorastit: Lähes joka ilta metsään

Maanantaisin

Maanantairastit Salon seudulla. Järjestäjinä Angelniemen Ankkuri, Rasti Perniö, Salon Viesti, Salon Vilpas. Maanantairastien kotisivu. Auranmaan Viikkolehden Viikkorastit Auranmaalla. Järjestäjinä Rasti 88, Auran Vannas, Kosken Kaiku, Yläneen Kiri. Viikkorastien kotisivu. Mynärastit Mynämäellä. Järjestäjänä Mynämäen Suunnistajat -52 ry. Mynärastien kotisivu. Neo-rastit. Eri yritysten tukema, avoin rastitapahtuma Turun seudulla. Järjestäjinä Turun Suunnistajat, RastiPiikkiö ja Hirvensalon Heitto. Neo-Rastien kotisivu.

Tiistaisin

Vakka-Rastin kuntorastit Uudessakaupungissa. Järjestäjänä Vakka-rasti ry. Vakka-Rastien kotisivu. Satarastit Liedossa. Järjestäjänä Liedon Parma. Satarastien kotisivu.

Keskiviikkoisin

Turku-Rastit Turun seudulla. Järjestäjinä Hirvensalon Heitto, Maarian Mahti ja Turun Suunnistajat. Turku-Rastien kotisivu. Ykkössuunnat Suomusjärvellä ja Muurlassa. Järjestäjinä Suomusjärven Sisu ja Muurlan Vihuri. Ykkössuuntien kotisivu.

Torstaisin

Perjantaisin

Perjantairastit. Järjestäjänä Perttelin Peikot. Perjantairastien kotisivu.

Lauantaisin