Oma eksoottinen arki

Kesälomaan kuuluvat reissut, mikä tarkoittaa, että ihmiset matkustavat sinne ja tänne. Täällä Laitilan seudulla matkailijoille on paljon koettavaa, vaikka meiltä suuret turistirysät puuttuvat.

Se saattaa olla monelle juuri se syy tulla tänne. He voivat löytää aitoa elämää, jota ei ole tuotteistettu.

Moni kokee loma-aikoina pientä stressiä sukulaisten ja tuttavien vierailusta pohtimalla, mitä heille nyt näyttäisi ja miten heitä nyt viihdyttäisi. Laitilaan tai lähikuntiin tuleva matkailija tietää lähtökohdat. Hän ei odota huvipuistopäivää, suurta väentungosta eikä katusoittajia.

Toki vieraiden tuloon kannattaa varautua. Heille kannattaa tarjota paikallisia herkkuja juustoista vihanneksiin, perunoihin ja virvoikkeisiin.

Lapsille kesän paras huvi on uiminen. Siihen Laitilan seudulla on erinomaiset mahdollisuudet, oli sitten omaa rantaa tai ei. Yleisten saunojen lauteilla matkailija pääsee kuulemaan päivän puheenaiheet, ja vielä aidolla murteella.

Kulttuurinnälkäisille Laitilan seutu tarjoaa museoita, näyttelyitä, kahvilakulttuuria ja runsaan valikoiman kesäteatteria. Musiikkiakin on tarjolla, kunhan vain osaa suunnistaa oikeaan aikaan oikealle paikalle.

Sammalmättäistä metsää, suon tuoksua, vaihtelevia pyöräilyreittejä ja viehättäviä kyliä meillä on tarjolla ympärivuorokautisesti. Hiljaisuus ja laavulla paistetut makkarat ovat monelle elämys. Kiireistä arkea elävä kaipaa aikatauluttomuutta, ohjelmattomuutta ja hitautta.

Kaikkein tärkeintä vieraille on varmasti kuitenkin seura. Ja sehän on Laitilan seudulla erinomaista. Välillä vähän suorapuheista, mutta sitäkin rehellisempää.

Monesti matkailijat haluavat nähdä sitä tuiki tavallista arkea. Mitä kauempaa tulee, sitä eksoottisempia ovat tapamme ja tyylimme niiden kaikessa kirjavuudessa. Omastaan saa olla ylpeä.