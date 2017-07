Pääkirjoitus: Mielenterveydestä pitää puhua

|

Viime viikon torstai-iltana maailma kuuli yhdysvaltalaisen Linkin Park -yhtyeen laulajan tehneen itsemurhan. Erityisesti nuorelle uutinen idolin itsemurhasta saattaa olla erittäin kova isku.

Samaan aikaan seuraamme sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) uudistusta. Mielenterveyden keskusliitto (MKL) totesi toukokuussa, että soten valinnanvapaus on uhka yhdenvertaisuudelle. ”Valinnanvapausuudistus edellyttää, että asiakas kykenee tekemään oman terveytensä ja yhteiskunnan näkökulmasta tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita valintoja”, toteaa MKL. Kyky tehdä kuvatun kaltaisia valintoja voi olla alentunut, jos sairastaa esimerkiksi masennusta. Riskinä on myös, että mielenterveyspalvelut pirstoutuvat eri palveluntarjoajille, kuten tapahtui edellisen, 1990-luvulla tehdyn sote-uudistuksen yhteydessä.

Mielenterveysongelmat eivät ole harvinaisia. Terveyskirjaston mukaan joka viides suomalainen sairastaa jotakin mielenterveyden häiriötä. Erityisessä vaarassa ovat nuoret, jotka eivät osaa, uskalla tai kehtaa pyytää apua. Kynnys avun hakemiseen on suuri, koska mielenterveysongelmiin liittyy edelleen vahvoja stigmoja ja ennakkoluuloja. Asioista ei uskalleta puhua kotona, koska pelätään leimautumista ja ongelmia voidaan hävetä.

Palataan alun bändiin. Nuori, joka ei syystä tai toisesta saa ammattiapua, voi tukeutua juuri esimerkiksi musiikkiin ja kokea, että ainoa, joka häntä ymmärtää, on hänen lempiyhtyeensä laulaja. Kappaleiden sanat koskettavat ja tuovat apua. Kun saa kuulla, ettei idolikaan jaksanut ongelmiensa kanssa, miksi hänenkään pitäisi?

Nuoret eivät saa joutua taistelemaan mielenterveysongelmiensa kanssa yksin. Vanhempien on hyvä puhua mielenterveysongelmista nuorten kanssa ja kertoa, että avun pyytämisessä ei ole mitään hävettävää. Päin vastoin, se on rohkea ja hieno teko, johon tulee kannustaa.