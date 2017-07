Pääkirjoitus: Sovellus tietää sijaintisi

|

Laitilan ensihoitoyksikkö lähtee noin viisi kertaa vuorokaudessa auttamaan potilasta, jolla on tarvetta ambulanssille (Laitilan Sanomat 18.7.). Näistä lähdöistä neljännes on kiireellisiä.

Laitilassa ensihoitoyksikkö päivystää myös yöaikaan, joten ammattitaitoiset ensihoitajat ovat lähellä, mikäli hälytyksiä ei satu samaan aikaan. Hätätilanteessa on ensiarvoisen tärkeää saada apu nopeasti perille.

Suomessa on kuusi hätäkeskuslaitosta. Maakuntarajan mukaisesti Laitila ja Pyhäranta kuuluvat Turun hätäkeskuksen alueelle, kun taas Rauma ja Eura Porin hätäkeskuksen alueelle. Joissakin tapauksissa hämmennystä on aiheuttanut maakuntaraja, joka pääsääntöisesti määrittelee, minkä alueen ensihoitoyksikkö hälytetään hätäpaikalle.

Hätäkeskuspäivystäjät osaavat ohjata avun perille, kun he tietävät minne ensihoitoyksiköiden tulee mennä. Siksi hädässä olevien täytyy tietää, missä he ovat. Osoitetiedot ovat usein kadoksissa varsinkin, jos apua tarvitaan tien päällä, tuttavien kesämökeillä tai eräretkellä.

Mobiilisovellus 112 Suomi on yksinkertainen ja helppokäyttöinen palvelu, joka kannattaa ladata puhelimeen. Sitä kautta hätäkeskuspäivystäjä saa suoraan tietää koordinaatit, mistä hätäpuhelu soitetaan. Sovelluksesta löytyy myös muita päivystysnumeroita kuten Meripelastuksen tai Myrkytystietokeskuksen puhelinnumerot.

112 Suomi -sovellus palkittiin reilu viikko sitten vuoden 2017 Suomen parhaana mobiilipalveluna. Hätäkeskuslaitoksen tietojen mukaan sovellus on ladattu jo yli miljoonaan puhelimeen.

Hätätilanteessa osaa toimia, kun siihen on varautunut. Ensiaputaidot, rohkeus toimia ja tieto siitä, mihin apua tarvitaan ovat hätään joutuneen tai hätäpaikalle saapuneen valttikortit.