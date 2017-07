Selkiyttämisen varaa

|

Laitilan kalastusalueeseen kuuluvalla Kaljasjärvellä tarkennetaan kalastuksenvalvontaa ravustuskauden alkaessa (Laitilan Sanomat 11.7.). Yleisesti kalastuksenvalvonta järvillä on vähäistä, mikä tarkoittaa sitä, että helposti kalastonhoitomaksu jää maksamatta, joko unohduksesta tai tietoisesti.

Kalastonhoitomaksusta on vapautettu pilkkijät ja onkijat, alle 18-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat. Muiden kalastajien on maksettava kalastonhoitomaksu, jolla hoidetaan muun muassa kalakantoja.

Kalastonhoitomaksu on tehty aiempaa yksinkertaisemmaksi, kun valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät yhdeksi maksuksi vuonna 2016. Kuitenkin esimerkiksi verkoilla kalastamiseen tarvitaan edelleen vesialueen omistajan lupa. Tämän luvan saaminen tulisi tehdä helpoksi, jotta kalastuksen ilon voivat kokea kaikki halukkaat.

Vesialueiden omistussuhteet ovat monimutkaisia. Ahven.fi-sivuston mukaan Suomessa on yli 20 000 yhteistä vesialuetta. Näiden hoidosta vastaa osakaskunta, joka muodostuu yhteisen alueen osakkaista. Kuitenkin monet osakaskunnat ovat järjestäytymättömiä, joten niihin on vaikeaa saada yhteyttä.

Kalastuksen lupakäytännöissä on edelleen selkeyttämisen ja parantamisen varaa. Lupamaksujen kanssa ongelmia on ollut esimerkiksi mökin vuokraajilla, joille paikalliset omistussuhteet ja osakaskunnat ovat tuiki tuntemattomia. Kaikkein kätevintä olisi, jos maksut ja luvat saisi yhdestä osoitteesta.

Laitilan kalastusalueen hoitosuunnitelmassa suositellaan lisättäväksi vesialueiden omistajien yhteistyötä sekä tiedotusta nykyaikaisia kanavia pitkin. Hoitosuunnitelmassa ehdotetaan osakaskunnille kotisivujen tai Facebook-sivujen perustamista. Näin vesialueiden säännöt, luvat ja muut tiedotettavat asiat olisivat helposti löydettävissä.