Hykerryttävä Sampo irti! -näytelmä lumoaa

Nyt on tarjolla erityistä herkkua laitilalaisille, ja toki muillekin: hykerryttävä Sampo irti! -näytelmä kerrassaan lumosi katsojat ensi-illassaan torstaina. Näytelmää esitetään jälleen tänään perjantaina ja kuluvana viikonloppuna. Viimeiset esitykset pidetään jo ensi viikolla.

Terhi Raumosen oivaltava käsikirjoitus sai väen nauramaan vedet silmissä, kun Kalevalan maailmaan oli saatu iskeviä viittauksia nykypäivään. Vähän niin kuin Suomen nykyhallitus, Väinämöinenkin on kova tekemään leikkauksia ja jaksaa muistuttaa, että jokaisen asukkaan on osallistuttava leikkauksiin. Väinölässä kärsitään köyhyyttä, kun taas Pohjolaan sampo on tuonut rikkauksia. Tämä aiheuttaa kateutta ja saa Väinölän väen suunnittelemaan sammon ryöstöä.

Esityksessä nähtiin myös akrobatiaa.

Näytelmän on ohjannut Tapio Väntsi ja musiikista vastaa Markus Rantanen.

Sampo irti! -musiikkinäytelmää esitetään Louhenlinnassa.

Seuraavat esitykset ovat pe 11.8. klo 19, la 12.8. klo 19, su 13.8. klo 15, to 17.8. klo 19, pe 18.8. klo 19, la 19.8. klo 19 ja viimeinen esitys on su 20.8. klo 15.

