Pääkirjoitus: Sivistävää ja kehittävää shoppailua

Joko olet käynyt ostoksilla Vakka-Suomen kansalaisopistossa? Vakka-opiston nettisivuilla on jo tällä viikolla voinut ladata kiinnostavia kursseja sähköiseen ostoskoriin.

Tarjontaa on kuin hyvässä sienimetsässä, jossa löytyy jokaiselle jotakin. Ajatus marraskuusta tuntuu huomattavasti valoisammalta, jos tiedossa on kroppaa ja mieltä virkistäviä harrastuksia.

Digiaika on helpottanut opistoon ilmoittautumista ja tiedonkulkua lukuvuoden aikana. Jos jokin kurssi on peruttu, siitä saa ilmoituksen tekstiviestinä tai sähköpostiin.

Oman kotikunnan lisäksi kannattaa tutustua myös naapurikuntien kurssitarjontaan, sillä välimatkat Vakka-Suomessa eivät ole pitkiä.

Seutukuntaan on muuttanut tämän vuoden aikana runsaasti uusia asukkaita työn perässä. Työn lisäksi elämään halutaan muutakin, ja opisto tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja niin kielten, liikunnan, musiikin, teatterinkin kuin käsityön ystävillekin. Kursseille on matala kynnys, ja opiskelun voi aloittaa, vaikka ei olisi aikaisempaa kokemusta.

Opiston kurssitarjonnassa on joka vuosi otettu hienolla tavalla huomioon niin perinteet kuin ajan ilmiötkin. Satavuotiaan Suomen lähihistoriaan saa uutta näkövinkkeliä monilta mielenkiintoisilta luennoilta. Emeritusprofessori Timo Soikkanen kertoo millaista on presidenttien huumori, ja arkeologi Riku Kauhanen valottaa lottien merkittävästä roolista talvi- ja jatkosodassa. Laitilassa asuva uskontotietelijä Hannu Kilpeläinen kertoo reformaation 500-vuotisjuhlavuonna Suomen kirkon synnystä.

Innostavat ja asialleen omistautuneet opettajat ovat opiston selkäranka. Yksi hyvä esimerkki on laitilalainen Helvi Sonkki, joka opettanut kudontaa 51 vuoden ajan (LS 11.8.2017, sivu 4).