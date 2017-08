Pääkirjoitus: Terrorismi tuli lähelle

|

Turun torilla tapahtunut tragedia tuli lähelle Laitilaa ja lähiympäristöä. Se on tuttu paikka, ja kaupungissa asuu monien täkäläisten perheenjäseniä, tuttuja ja ystäviä.

Turussa torikauppaa tekeville laitilalaiskauppiaille puukkoiskussa riittää käsittelemistä pitkäksi ajaksi. Todennäköisesti kauppatori muuttui heidän kohdallaan pysyvästi. Se ei tunnu yhtä turvalliselta työpaikalta kuin ennen, mutta yhteisöllinen ilmapiiri lujittui varmasti entisestään.

Kahden torikauppaa tekevät laitilalaisen tunnelmat tapahtuneista ovat huolestuneita, mutta he kertovat, että iskua oli myös osattu odottaa ja pelätä (sivu 3). Turun torilla 36 vuoden ajan kukkia myynyt puutarhuri Touko Salonen ei anna pelolle valtaa, vaan toteaa: typerät tyypit eivät meitä ohjaile.

Pelko on tunne, joka tällaisista tapahtumista seuraa väistämättä. Se on inhimillistä ja hyväksyttävää. Pelon kanavoituminen kiukuksi on sekin ymmärrettävää, mutta vihan lietsominen ei auta ketään. Terrorismin tarkoitus on levittää pelkoa ja vihaa, ja siksi sille ei pidä antaa valtaa.

Yksilön keinot vaikuttaa terrorismin torjuntaan ovat rajalliset. Parasta terrorismin ehkäisyä tässä tilanteessa on jatkaa omaa arkea normaaliin tapaan. Sekin on tärkeää, että ihmiset voivat puhua asiasta koulussa, työpaikoilla, palvelutaloissa, päiväkodissa, nuorisotalossa ja sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Laitilan yläkoulussa oppilailla oli eilen varattu mahdollisuus keskustella asiasta.

Jihadistinen terrorismin aalto ei ole nopealla aikataululla selätettävissä, ja töitä riittää vuosiksi eteenpäin niin viranomaisille, päättäjille kuin kansalaisjärjestölläkin. Turun torille viikonloppuna sytytetyt kynttilät kertovat siitä, etä ihmisillä on kaikesta pahasta huolimatta luja usko tulevaisuuteen.

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, toisen mielipiteen kuunteleminen ja kunnioittaminen ovat asioita, joilla rakennetaan rauhan ilmapiiriä.