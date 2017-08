Pääkirjoitus: Vaihtoehto urbanismille

|

Leinmäellä on jo useana vuonna järjestetty kylätoreja kesäaikaan. Ne ovat tuoneet pöhinää kylään: entiset ja nykyiset laitilalaiset, kylänmiehet ja – naiset sekä kesäasukkaat tapaavat toisiaan. Lähiruoka kiinnostaa ja tuoreet vihannekset ja marjat tekevät kauppansa.

Ajatus torin perustamisesta keskustan ulkopuolelle saattoi tuntua uhkarohkealta ajatukselta, mutta onneksi Leinmäen aktiivinen kyläyhdistys ei riskejä pelännyt. Vähitellen vuosien myötä sana on kiirinyt, ja Leinmäkeen lähtee väkeä kauempaakin.

Tutkijat ovat jo pitkään puhuneet suurkaupungistumisesta megatrendinä. Kehitys kulkee varmasti kohti metropoloja Suomessakin, mutta Leinmäen elävä kylä ja monet muut Laitilan kylät ovat esimerkkejä siitä, että maaseudun kylät eivät ole kuolemassa.

Maatalouden osuus Laitilan elinkeinoista on enää noin kymmenen prosenttia, mutta sillä on edelleen tärkeä merkitys alueen elinvoiman kannalta. Viime viikolla järjestetyn iltatorin teemana oli maito. Maidontuottajien määrä on täällä romahtanut, ja on todennäköistä, että tulevaisuudessa täällä ei enää ole maitotiloja. Erikoistuminen on päivän sana, ja se näkyy myös maataloudessa.

Leinmäellä vihannesten torimyynti on tärkeä osa, mutta Laitilan keskustan iltatorilla kauden tuoretta satoa on ollut tänä kesänä nihkeästi saatavilla. Toivottavasti tämä korjaantuu ensi vuonna. Muutoin teemalliset iltatorit ovat toimiva konsepti ja yksi Laitilan kesän valopilkku.

Tämän vuoden osalta kesätorit alkavat olla loppusuoralla. MTK-Laitilan isännöimä iltatori viime viikolla oli viimeinen, mutta Leinmäelle ehtii vielä tänään alkavalle rompetorille, joka on kaksipäiväinen. Tapahtumat kylässä eivät lopu kesään. Yhdistyksen kotisivut kertovat, että syyskuussa tarjolla on sienipäivä ja jalkautuminen metsään.