Päiväkodin urakkasopimukset allekirjoitettiin

Laitilassa Meijerin alueelle rakennettavan päiväkodin tontilla alkaa pian kuhina, sillä perjantaina kirjoitettiin uudisrakennuksen urakkasopimukset.

Kiinteistö on saanut lupalautakunnalta rakennusluvan ja sille myönnettiin myös lupa rakennustöiden aloittamiseen vaikka heti.

Päiväkodista on tulossa seitsemän osaston yksikkö, joista yhteen keskitetään kaikkien vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoito. Päiväkodin rakentamiseen on varattu neljä miljoonaa euroa ja sen on määrä valmistua ensi vuonna.

Päiväkodin uudisrakennuksen rakennusurakoitsijaksi ja pääurakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen tehnyt Rakennustyöt Ville Kauppi Oy kokonaishintaan 2 550 002 euroa. Hinta oli määräävä tekijä myös muita urakoitsijoita valittaessa.