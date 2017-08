Tapon yritys Pihlakujalla

|

Uudenkaupungin poliisi tutkii Laitilan Pihlakujalla maanantaina 7. elokuuta illalla tapahtunutta rikosta. Rikoksen tutkintanimike on tällä hetkellä tapon yritys.

Poliisi sai puoli yhdeksän aikaan illalla hätäkeskukselta tehtävän mennä Pihlakujalla sijaitsevaan kerrostaloasuntoon, jossa ilmoituksen mukaan naishenkilöä on vahingoitettu. Uhri on vuonna 1978 syntynyt paikkakuntalainen nainen ja hän on hoidettavana sairaalassa.

Poliisi on ottanut kiinni vuonna 1975 syntyneen paikkakuntalaisen miehen. Miestä tullaan esittämään vangittavaksi loppuviikolla.

Vielä tiistaina aamupäivällä epäiltyä tai asianomaista ei oltu kuultu. Uhrin tila on rikoskomisario Kirsi Koskisen mukaan vakava mutta vakaa.

– Minulle on äsken kerrottu, ettei hän tällä hetkellä ole hengenvaarassa. Vammat ovat kuitenkin vakavia ja infektiovaara merkittävä, eli mitä vaan voi tapahtua, Koskinen kommentoi.

Sosiaalisessa mediassa on liikkunut väite, että kyseessä olisi puukotus. Poliisi ei vahvista tietoa.

– Emme tässä vaiheessa kommentoi tekotapaa tai rikoksen motiivia, koska emme ole kuulleet epäiltyä emmekä asianomaista, Koskinen toteaa.

Hän arvioi, että loppuviikosta poliisi tietää enemmän, kun sekä epäiltyä että asianomaista päästään kuulemaan. Tässä vaiheessa tiedossa on, että epäilty ja uhri tunsivat toisensa.

– Heidän suhteensa tarkempi laatu on vielä auki, mutta he olivat tuttuja keskenään, Koskinen sanoo.

Päihteet eivät vaikuta olleen tapahtumien taustalla liiemmissä määrin.

– Alkoholilla on ollut osuutta asiaan, mutta ei merkittävissä määrin, Koskinen toteaa.