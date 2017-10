Laitilaan ja Pyhärantaan reilu kuusi miljoonaa euroa veronpalautuksia

|

Laitilaan ja Pyhärantaan on tulossa mukava joulunaluspotti veronpalautuksia. Kaikkiaan verottaja palauttaa paikkakunnan veronmaksajille lähes 6,4 miljoonaa euroa. Laitilan osuus tästä on hieman yli 5 miljoonaa euroa.

Laitilassa veronpalautusta saa yli 5 800 henkilöä. Keskimääräinen ennakonpalautussumma on siten 858 euroa.

Pyhärannassa palautuksia tulee 1472 henkilölle. Keskimääräinen palautussumma on 930 euroa.

Palautukset maksetaan tileille joulukuun alussa.

Palautusten lisäksi osalle lankeaa tietysti mätkyjä eli jäännösveroja. Laitilassa reilu 1 100 henkilöä maksaa jäännösveroja. Summa on yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Pyhärannassa mätkyt sai 255 henkilöä. Heidän pitää maksaa yhteensä 450 000 euroa verottajalle.

Verohallinto kertoi torstaina ennakkotietoja vuoden 2016 verotuksesta. Henkilöiden ja yritysten tarkat verotiedot julkaistaan ensi viikon keskiviikkona.

Veronpalautuksia tulee Laitilaan viime vuoden verotuksesta hieman edellisvuotta enemmän. Viime vuonna palautuksia maksettiin 4,6 miljoonaa euroa, kun tänä vuonna summa nousee siis yli 5 miljoonan euron. Myös Pyhärannassa palautusten määrä nousee rahtusen.

Maksupäivät

5.12.2017 veronpalautukset vuodelta 2016 maksetaan pankkitileille.

Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu Verohallintoon, palautus maksetaan maksuosoituksena OP:n välityksellä.

29.11. on jäännösveron ensimmäisen erän maksupäivä.

Jäännösveron 2. erän eräpäivä on 1.2.2018.

Lähde: Vero.fi

Jäännösveroja joutuu usein maksamaan, jos henkilö on saanut myyntivoittoja, joita ei ole osannut ennakoida. Tämä on Verohallinnon pääanalyytikon Aki Savolaisen mukaan tyypillinen tapaus.

Veronpalautusta taas syntyy monista erilaisista syistä. Yksi on Savolaisen mukaan se, että tulot ovat jääneet jostain syystä ennakoitua pienemmiksi.

– Tai on esimerkiksi aliarvioitu vähennyksiä. Tyypillinen tapaus on, että on muutettu vuokra-asunnosta omistusasuntoon, eikä ole osattu vähentää omistusasunnon vähennyksiä oikein.

Myös kotitalousvähennys jää monelle veronmaksajalle palautettavaksi, eikä sitä ole etukäteen arvioitu verokorttiin.

–Työmatkakulut jätetään myös usein ennakoimatta verokorttiin, kertoo Savolainen.

Pääanalyytikko kertoo myös monen suomalaisen suoraan säästävän veropalautuksia odotellen.

Verohallinto keräsi viime vuonna tuloveroja yhteensä 36,1 miljardia euroa. Tuloverojen yhteismäärä kasvoi noin 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Henkilöasiakkaiden ansiotuloverot kasvoivat verovuonna 2016 noin 150 miljoonaa euroa. Henkilöasiakkaat maksoivat ansiotuloveroa yhteensä 27,5 miljardia.

Pääomatuloverojen määrä laski 129 miljoonaa verovuoteen 2015 verrattuna. Pääomatuloista maksettiin vuodelta 2016 pääomaverotuloja noin 2,5 miljardia.