Slime-ohje limaa janoaville

– Silmätippoja! Silmätippoja!

– Missä on sitä ruokasoodaa?

– Minne se pinkki väriaine meni, mä haluun sitä!

– Antaaks joku mulle glitteriä?

Jos ei tietäisi mistä on kyse, nämä riemunkiljahdusten välissä kuullut lausahdukset alakouluikäisten suusta voisivat tuntua hyvinkin kummallisilta. Selitys on kuitenkin yksinkertainen: nyt tehdään slimeä!

Slime eli slaimi eli lima on uusin lasten villitys. Se on itse tehtyä pehmeää massaa, jota voi puristella, väännellä, venyttää ja koristella mielensä mukaan. Viime viikolla Laitilan nuorisotilalla Nuokkarilla järjestettiin alakouluikäisten slime-työpaja, jossa tet-harjoittelijat Ilmari Vuorela ja Heta Harikkala opastivat lapsia slimen teon saloissa.

Työpajassa käytetty ohje slimen tekoon

Laita purkkiin liimaa sen verran, että purkin pohja peittyy. Sekoita liiman joukkoon lusikallinen ruokasoodaa. Halutessasi sekoita liiman ja ruokasoodan joukkoon glitteriä, helmiä ja väriainetta. Sekoita sitten mahdollisimman tasaiseksi. Laita seokseen vielä viisi tippaa silmätippoja ja sekoita. Lisää silmätippoja vain muutama tippa kerrallaan, ja sekoita hyvin. Kun slime alkaa irrota purkin reunoista, ota se käteen ja tunnustele sitä. Jos se on tahmea ja jää sormiin, lisää vielä yksi tai kaksi tippaa silmätippoja ja sekoita vielä hetki.

